浙江男20年前276萬購6幢別墅　被地產商私自轉賣獲賠1220萬

置業是大多人的夢想，惟內地傳媒日前報道，來自浙江的秦先生1993年在上海以276萬元（人民幣，下同）購入6幢別墅，20年後才記起，打算入住時才發現地產商私下將4幢別墅轉賣他人。秦先生在2013年起訴地產商並要求賠償，法院最終判定地產商敗訴，需按照2013年市價賠償共1220萬元。

近日，上海廣播電視台《案件聚焦》欄目揭發了這宗奇案。報道指，秦先生當年購入6幢別墅，其中2幢轉賣給員工，他之後因生意原因離開，剩下4幢別墅未辦理過戶。直至2013年，他回到上海準備入住時，才發現地產商已將該4幢別墅轉賣他人。他同年起訴地產商，要求對方賠償損失。

法院認為，1993年每平方米約3000元的房屋，在20年後已經增長6、7倍，按照2013年的市值，應該是每平方米1.6萬元至2.1萬元，一審最終認定地產商敗訴，賠付秦先生餘下4幢別墅的金額，共計1220萬。

地產商私下秦先生購入的4幢別墅轉賣他人。（看看新聞）

地產商不服一審判決，上訴到中級人民法院，惟二審判決竟認為秦先生有相當大的錯誤，只能獲賠150多萬，他於是申請抗訴。檢察機關認為，二審法院的判決完全忽略地產商的過錯，另法院的判決書中判決理由和判決結果自相矛盾，違背實體公平。上海市高級人民法院審理後，採納檢察機關的抗訴意見，撤銷生效判決，最終恢復一審判決。

（綜合報道）