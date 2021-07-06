全國最「低調」的福建農村：人人住皇宮　別墅高17層　卻非為炫富

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-07-06 08:00

還記得周杰倫《稻香》裡的歌詞：還記得你說家是唯一的城堡，隨著稻香河流繼續奔跑。來到福建農村，你才知道，原來家是城堡這句歌詞，可以是真的。

「那是一個，低調的奢華之地。」福建，聲名在外的不光有莆田的鞋，還有農村的別墅。（點擊放大瀏覽）👇👇👇

朋友們，福建沒有一線城市，卻有一線農村別墅。下面歡迎進入今天的主題：《這個農村不太窮》。（點擊放大瀏覽）👇👇👇

別墅？我們住的只是平房

在日站君的印象裡，二層三層都是別墅，但在福建人眼裡，五層六層都是平房。而且福建人在農村建別墅，還建出了一條鄙視鏈……（點圖了解更多）👇👇👇

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別墅的性價比有多高！

有朋友問，福建人為什麼這麼愛建別墅？答：因為便宜啊！（點擊了解更多這些超級豪宅低得驚人的成本）👇👇👇

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光宗耀祖的福建人！

俗話說：每個福建成功商人，老家都有一棟別墅。既然空置率這麼高，為什麼要還造如此豪華的別墅呢？因為，全中國可能沒有哪個地方比福建人更在意光宗耀祖這件事。

俗話說，閩南男人四大理想，「探大錢、起大厝、娶水某、開豪車」，起大厝也就是蓋大房子。

俗話說，閩南男人四大理想，「探大錢、起大厝、娶水某、開豪車」，起大厝也就是蓋大房子。（網上圖片／日本設計小站）

當然，宗族觀念的深入也是福建人回家蓋樓的原因，有言道：富貴不蓋樓，如錦衣夜行。

很多人說這是鋪張浪費的面子工程，但在福建人的心裡，所謂別墅不過就是一棟「自建房」，只要房子在，四里八鄉回老家過年的人就能夠團聚在家裡。

這才是這棟房子的意義。

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