天津學生返大連染疫遭網暴　官媒：屢有個人信息洩露，法律須發力

內地的新冠肺炎疫情持續，再有陽性感染者遭網暴事件發生。在遼寧大連，有從天津返鄉的大學生在返鄉四日後，核酸檢測結果呈陽性，其個人流調信息亦隨之遭到洩露、被人網暴。

官媒「央廣網」對此發表評論文章指，病毒才是人類的敵人，並非感染者，而針對流調信息遭洩露事件屢次發生，法律必須發力，讓洩露者付出代價。



感染者小白曾到訪天津津南吾悅廣場，根據流調信息顯示，天津多名陽性感染者曾到過該商場。（新京報）

據「大連發布」消息，大連市甘井子區周三（12日）對天津市返連管控人員進行例行核酸檢測時，發現2人核酸檢測結果陽性。2人8日持核酸檢測陰性證明離開天津返回大連，9日抵達大連後開始居家隔離，10日核酸檢測結果為陰性，直至12日再次檢測結果呈陽性。

隨後，當局對2人流調結果進行公布，但未料流調內個人信息卻遭到洩露。感染者小白（化名）表示，自己就讀的大學位於天津市津南區，曾去過大學周邊商場。而根據流調信息顯示，天津多名陽性感染者也曾到過該商場。

小白說，自己的身體暫無不良反應，但個人信息遭到洩露，網絡中也比較嚴重地進行傳謠性網暴，接連不斷有人要求添加她的微信賬號。還有人稱她的行為是「回家禍害家人」、「給大學生丟臉」等，她因此也和家人承受了巨大壓力。

天津實施嚴格防疫措施。（新華社）

對於再次發生陽性感染者遭網暴一事，還引起網絡熱議：

「公布軌跡是讓大家心安以及自查的，不是讓你們網爆感染者的」。



「人家核酸檢測結果是陰性，放假了怎麽不可以回家？」。



「又被洩露，某些工作人員是管不住自己手嗎？保密要求都當耳旁風啦？」。



「正常流程回家，被傳染了也是受害者啊，網暴人家幹嘛」。



「兩年了，流調信息洩露問題還沒解決」。



大連火車站12日疫情防控畫面。（新京報）

官媒「央廣網」亦發表評論文章指，疫情影響到了很多人的工作、生活，有情緒波動是正常的，但是要知道病毒才是人類的敵人，而不是感染者。當事人沒有隱瞞行程、沒有違反防疫要求，更不應該受到苛責與網絡暴力。要防止有人把流調信息當成「吃瓜物料」，把嚴肅的抗疫當成窺探隱私、獵奇的網絡狂歡。

文章稱，流調報告中公民隱私被洩露的惡劣事件屢次發生，嚴重侵犯當事人的隱私權，也損害流調工作的嚴肅性。去年11月1日起，個人信息保護法正式實施。對此，法律必須發力，有效制裁洩露公民隱私的違法行為，必須讓洩露隱私者付出代價。而能接觸到流調敏感信息的疾控、社區、公安等相關工作人員，必須做到守土盡責，保證隱私不從自己手上流出去。

此外，截至12日12時，大連市共篩查出密接25人、次密接56人，均已全部管控。流調、排查等工作正在進行中。