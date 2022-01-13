三亞市委原書記童道馳一審開庭　被控受賄2.74億餘元

曾長期在美國智庫擔任研究員的海南省委原常委、三亞市委原書記童道馳，於2020年11月1日落馬，成為中共十九屆五中全會後的「首虎」。今日（13日），廣東省深圳市中級人民法院一審公開審理童道馳案，並提請以受賄罪、內幕交易罪追究其刑事責任。



廣東省深圳市中級人民法院一審公開開庭審理童道馳受賄、內幕交易一案。（新華社）

據新華社報道，2022年1月13日，廣東省深圳市中級人民法院一審公開開庭審理童道馳受賄、內幕交易一案。

據深圳市人民檢察院起訴指控：2004年至2020年，童道馳利用擔任中國證監會上市公司監管部副主任、發行監管部副主任、資本市場改革發展工作小組辦公室負責人、國際合作部副主任、主任，中共海南省委常委、三亞市委書記的職務便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人在公司上市、企業經營、融資借款、職級晉升等事項上提供幫助，非法收受他人財物共計摺合人民幣2.74億餘元人民幣。

2006年至2007年，童道馳在擔任中國證監會發行監管部副主任期間，還將履職時獲悉的股票內幕訊息告知其親友，由其親友在內幕訊息敏感期內交易相關股票，情節特別嚴重。檢察機關提請以受賄罪、內幕交易罪追究童道馳的刑事責任。童道馳當庭表示認罪悔罪。

童道馳落馬前一天仍在參加學習。（微博@小石子一粒）

內地官方曾通報稱，童道馳喪失理想信念，背棄初心使命，貫徹落實黨中央重大決策部署打折扣、搞變通，甚至陽奉陰違、自行其是，對黨不忠誠不老實，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮金，接受奢靡消費安排，貪圖享樂；利用職權在資本市場進行權力尋租，為親屬經營活動提供幫助，大肆攫取非法利益，生活糜爛，大搞權色、錢色交易；在重大項目收購上不正確履行職責；利用職務便利在公司上市、企業經營、融資借款等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

公開資料顯示，童道馳精通中英雙語、自稱每天只睡四五個小時。他有近10年的海外留學、工作經歷，先後在蘭德公司、世界銀行等美國智庫與國際組織工作。回到中國後長期在證監會系統任職，主要經驗都在涉外經濟、對外開放等領域，也被認為是首批加入證監會的「海歸」。

童道馳是近年來第二個被查的三亞市委書記。2019年9月6日，十九大後的海南「首虎」海口市委書記張琦被查，他在2014年10月至2016年11月曾任三亞市委書記。2020年7月9日，張琦受賄案在廣州中院一審開庭，檢察機關指控張琦共受賄1.07億餘元人民幣。