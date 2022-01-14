台企遠東集團旗下水泥公司遭罰600萬元　涉偽造報告擅改出廠檢驗

國家市場監管總局近日披露「鐵拳」行動第七批典型案例，其中有一間水泥生產企業，涉嫌偽造出廠水泥化驗報告、擅自改變水泥出廠檢驗方法。

涉事公司為揚州亞東水泥有限公司，是台灣遠東集團旗下亞洲水泥公司、亞東投資公司於2006年投資成立。



據江蘇省市場監管局案件督辦負責人介紹，在2021年4月23日，局方執法人員對揚州亞東水泥進行執法檢查中發現，共偽造5個批次出廠水泥的化驗報告，合計14809噸，涉案貨值608.73萬元，違法所得61.93萬元。執法人員指出，揚州亞東水泥對普通硅酸鹽水泥成品進行出廠檢驗時，沒有按照獲證時執行的GB/T 176－2017水泥化學分析方法對出廠水泥進行檢驗，擅自改變水泥出廠檢驗方法。

揚州市市場監管局認定揚州亞東水泥違反相關規定，依法作出行政處罰，包括責令停止生產、銷售普通硅酸鹽水泥；沒收違法生產、銷售的普通硅酸鹽水泥；處以違法產品貨值金額90%的罰款5478591.6元；沒收違法所得619281.08元。

此外，執法人員稱揚州亞東水泥在2020年11月19日、20日、21日生產的水泥主要成份化學濕法快速分析原始數據記錄表中，記錄的燒失量含量與對應出廠水泥化驗報告中的化驗結果不符。同時，該公司將不符合國家標準的燒失量原始檢驗數據，篡改為符合國家標準的化驗結果數據，並編造2020年11月23日和2021年3月14日出廠水泥化驗報告中氯離子含量數據。

內地傳媒引述專家指出，水泥成分中燒失量含量造假，會造成水泥不具有黏聚力，建築物容易出現垮塌現象，就是日常所說的「豆腐渣」工程。專家更稱，對於檢測報告中提到的氯含量超標，將會腐蝕建築物的鋼筋，也易出現「豆腐渣」工程，如果流向市場，後果不堪設想。