習近平撰文稱中國數字經濟出現不健康苗頭　必須堅決糾正治理

中共中央總書記、國家主席習近平近日撰文稱，中國數字經濟在快速發展中出現了一些不健康、不規範的苗頭和趨勢，對國家經濟金融安全構成威脅，必須堅決糾正和治理。



2020年11月12日，在浙江杭州未來科技城學術交流中心，大屏幕顯示阿里巴巴旗下天貓「雙11」成交額超過4,982億元人民幣。（新華社）

據《新華社》報道，1月16日出版的第2期《求是》雜誌，將發表習近平的文章《不斷做強做優做大我國數字經濟》。習近平在文章中呼籲加強對中國數字經濟的監管和治理，以防範其「不健康」發展。

文章稱，同世界數字經濟大國、強國相比，中國數字經濟大而不強、快而不優。還要看到，中國數字經濟在快速發展中也出現了一些不健康、不規範的苗頭和趨勢，這些問題不僅影響數字經濟健康發展，而且違反法律法規、對國家經濟金融安全構成威脅，必須堅決糾正和治理。

文章指出，發展數字經濟是把握新一輪科技革命和產業變革新機遇的戰略選擇。數字經濟健康發展，有利於推動構建新發展格局，有利於推動建設現代化經濟體系，有利於推動構築國家競爭新優勢。

2019年5月5日，第二屆數字中國建設成果展覽會在福州舉行，這是螞蟻金服與支付寶的展位。（視覺中國）

文章指出，要加強關鍵核心技術攻關，加快新型基礎設施建設，推動數字經濟和實體經濟融合發展，推進重點領域數字產業發展，規範數字經濟發展，完善數字經濟治理體系，積極參與數字經濟國際合作。

文章指出，數字經濟事關國家發展大局。要結合中國發展需要和可能，做好中國數字經濟發展頂層設計和體制機制建設。各級領導幹部要提高數字經濟思維能力和專業素質，增強發展數字經濟本領，強化安全意識，推動數字經濟更好服務和融入新發展格局。要提高全民全社會數字素養和技能，夯實中國數字經濟發展社會基礎。

此前，1月12日，國務院正式發布《「十四五」數字經濟發展規劃》。根據規劃，到2025年，中國數字經濟邁向全面擴展期，數字經濟核心產業增加值佔GDP比重達到10%。 假定2025年中國GDP總量為130萬億人民幣，那意味着數字經濟核心產業增加值將達13萬億元人民幣。而2020年，這一數據僅為7.8萬億元人民幣左右，提升空間可謂巨大。