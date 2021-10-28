寧夏銀川動用財政資金建「西北第一高塔」　國務院點名批違建浪費

國務院辦公廳日前印發《關於部分債務沉重地區違規興建樓堂館所問題的通報》，點名青海、寧夏、貴州、雲南四地存在違規興建樓堂館所問題。

位於寧夏銀川市的「西北第一高塔」寧夏絲路明珠塔，是通報中提及的8個項目之一。該塔有超過一半的資金來自銀川市財政資金，但早前已經宣布停工，並將會轉讓予寧夏本土房地產企業。



寧夏絲路明珠塔是銀川市籌劃建設的集廣播電視發射、觀光旅游、商務會展等於一體的綜合性建築。（微博）

內地傳媒報道，寧夏絲路明珠塔最早出現在政府網站是在2017年12月，其作為銀川市重點工程之一，自該年起連續三年寫入銀川市的政府工作報告中。按照前期規劃，該塔總投資額約為23.33億元（人民幣．下同），設計總高度為448.2米，370米以下為建築用房。作為目前銀川第一高的地標建築，寧夏絲路明珠塔建成後將成為繼廣州「小蠻腰」（塔高600米）、上海「東方明珠」（塔高467.9米）後，全國第三高的觀光電視塔。

據通報，寧夏絲路明珠塔是銀川市籌劃建設的集廣播電視發射、觀光旅游、商務會展等於一體的綜合性建築。在2018年12月，銀川市決定由中鐵城市發展投資集團有限公司與市屬國有企業銀川通聯資本投資運營有限公司共同出資建設，目前已完成塔樓和北裙樓部分工程。通報提到，項目實際到位資金5.2億元（人民幣．下同），其中銀川通聯資本投資運營有限公司出資的3億元，全部為財政資金。

不過，寧夏絲路明珠塔工程項目開發至今近4年，62層核心主體僅完成2層混凝土澆築，甚至在今年6月13日已經宣布停工。報道並提到，事實上當地有觀點認為，廣州與上海無論從GDP總量還是常住人口來看，銀川市均與之都存在明顯差距，是否能收回投資成本、是否屬於鋪張浪費是爭論焦點之一。

寧夏絲路明珠塔工程項目開發至今近4年，僅完成2層混凝土澆築。（視覺中國）

至於國務院辦公廳在通報中就指出，嚴控樓堂館所建設是黨政機關厲行節約、反對浪費的重要內容，事關黨和政府形象，無論政府債務風險高低都必須堅持。違規動用財政資金興建樓堂館所問題，反映出相關地區部門和單位有關人員「四個意識」不強，紀律規矩意識淡薄，艱苦奮鬥、勤儉節約的思想弱化，對黨中央、國務院決策部署貫徹不到位。

此外，一些地區業務主管部門、監管部門作用發揮不夠，未能及時發現和解決問題。其中反映出執行財經紀律鬆弛，規避項目審批程序，鑽制度空子搞變通等問題。