荊州拆關公像「砍頭再凌遲」　中紀委：違建加搬移浪費3億多元

中國湖北省建造的巨型關公雕像被指違建，遭勒令遷移。9月5日，關公雕像的頭部已拆卸，開始拆除肩部，工程宛如「凌遲」。內地網友也形容這是現代版的關公「大意失荊州」，連累關公在2000年後再被砍頭一次。



據內地媒體澎湃新聞9月6日報道，這座號稱全球最大的關公像位於湖北荊州古城一帶，2016年落成，建成僅5年，就因違反法例和工程質量問題被勒令拆除搬遷。

官方央視焦點訪談欄目曾報道，僅建造該雕像當地就花費人民幣1.729億元，之後的關公雕像搬移工程預估花費1.55億元。

中國湖北省建造的巨型關公雕像被指違建，遭勒令遷移。（微博@小央視頻截圖）

這座關公像包含底座的高度達57.3米，重達1,200多噸，當年開工時被譽為「荊州旅遊的新地標」。但落成以來，不僅沒有吸引到遊客，關公像之後被指沒通過消防驗收，底座甚至出現沉降現象，邊緣也開始龜裂。

去年10月，雕像被認定違反「荊州歷史文化名城保護規劃」，破壞古城風貌和歷史。

拆除後的關公像將搬至荊州區點將台上安放，據稱關公曾在當地閲兵點將、操練軍士，旁邊的拍馬山更是他北伐前拍馬演練的場地。

由於「事發地」在荊州，許多網友紛紛拿來此事做文章。有網友說：「建這個是侮辱關羽，常識典故都表明，關羽的一生最大的敗績就發生在荊州」，也有人調侃當地政府「連累關公在2,000年後再被砍頭一次」。

中國《南方都市報》評論稱：從建造到搬遷，這座「關公像」花的錢很好計算，超過3億元。那建造完成後，「關公像」又帶回了多少收入呢？據媒體報道，關公義園已經開門營業4年，關公像作為景區核心景觀吸引遊客，但經營狀況並不理想，總收入不到1,300萬元，連建造時的一個零頭都夠不上。

如今看來，「關公像」倒不像是一個旅遊景觀，反倒可以成為荊州當地市民教會孩子們不要浪費的實例。戲謔地說，如果想知道什麼叫浪費，可以給孩子們講講「關公像」的故事。

評論稱，無論從哪個層面來看，荊州上馬「關公像」項目都是詭異的。這不僅是因為在普通人的知識體系中，關公與荊州的最大聯繫就是「大意失荊州」，這顯然不是一個正面典故。

在荊州建一個「關公像」，恐怕關羽聽了都會尷尬，用現代的話來說，怎麼看都像一種「高級黑」。

《中國紀檢監察報》則刊文表示，「先是違建、後又搬移，3億多元就這樣浪費了」，這宗「荊州關公」事件教訓深刻，雖然「黨中央三令五申，嚴禁搞形象工程、面子工程」，但現實中，仍有一些地方為了追求政績，不切實際，甚至違紀違法。

文章說，「3億多元的代價，必須警鐘長鳴。各地黨員領導幹部都應從這起事件中汲取教訓，舉一反三，把自己的崗位和職責擺進去。」