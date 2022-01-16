港識深事｜深圳房租跌回4年前　400呎減至3600元仍無人肯租?

深圳市租屋市場今年需求下滑，過去寫字樓最密集的福田區租金跌幅更領先全市。長租公寓的房東更是主動降價，但仍難尋租客。



根據深圳中原研究中心監測的數據顯示，2021年深圳房屋租金呈現跌勢，2021年租金平均約為每平方米72元（人民幣，下同），下跌5.5％，與兩年前相比跌幅更達11%。據了解，深圳租金已跌回2017年的水準。



《時代周報》報道指出，「深圳房租大跌」近日時常登上熱搜，許多到深圳打工的人，突然接到房東主動降租通知，「這在過往從未發生」。

該報道採訪深圳福田區福民街道的租客張漾，他提到去年6月，自己租下福田口岸附近的一房一廳，空房價格為一個月4600元，帶家電價格為5000元，近日業主論壇上掛牌房源增多，一房一廳空房的價格為月租4000元，帶家電價格為4300元，較高點下跌40%。

寶安某長租公寓租客林丹也告訴《時代周報》記者，自己租的公寓近期進行一輪大降租。大單間價格為月租1400元；而在2019年年初，該房源租金一個月約為1900元。而她自己租的小單間也從月租1650年降至1200元。據林丹統計，她所租住的公寓共有約60間房源，目前空置率約為19%。

「以租養貸」房東壓力大 租金回報率下降

但也由於深圳租屋市場冷，空置率增加，許多房東還貸壓力增加，只得降價或升級房屋配置求租客。《時代周報》採訪深圳羅湖區業主張小玲，她從去年11月開始在豆瓣、微信群等發布出租信息，還是找不到租客。

她表示，自己在東門街道購置一套約38平方米（約409呎）的一房一廳，掛牌價為月租3800元，但是市場的冷淡「超乎想像」，目前她已經將價格降至月租3600元，但12月以來看房人數不超過5次。

張小玲提到，自己的房子已經空了3個月，損失達萬元。她表示，自己要依賴租金付房屋貸款，房屋空著令她「備感壓力」。春節將至，張小玲透露自己打算過年後將房子裝修升級，也會再調降房租價格，最低預計降至月租3200元。

深圳羅湖區的租屋市場冷，租金回報率下滑。（ 資料圖片/孫聖然攝）

據了解，深圳羅湖區因外來人口多，租屋需求旺盛，過去是深圳租金回報率最高的區域，但卻面對「有價無市」的情況。根據58同城、安居客發布的《12月重點城市租房趨勢報告》，深圳12月份平均租金是一個月一套5430元，但租房熱度除大鵬新區環比上漲1.2%，其他各區環比都出現一定程度下滑。

有鑑於房價、房租雙雙下跌，深圳租金回報率回報率跌至歷史低點。深圳中原研究中心數據顯示，2021年12月深圳租金回報率約為1.14%，2018年以來呈現下行趨勢。

官方調控之下 租屋市場價格走勢平穩

《時代周報》指出，深圳租賃市場走勢平穩與官方嚴控租金漲幅密切相關。2018年以來，深圳推出「穩定租金商品房」試點、擬立法建立房屋租賃參考價格制度等，多渠道管控租賃漲幅，防止房東惡意漲價。

2018年8月，深圳住建局表示，將推出「穩定租金商品房」試點，控制年租金增長率不超過5%。此外，在深圳繳納社保滿一年且未購房的居民，可線上申請參與排隊。

去年8月，深圳市人大常委會社會建設工委組織起草《深圳經濟特區社會建設條例（草案徵求意見稿）》。該意見稿指出，深圳市住房建設部門應當依法規範租賃市場秩序，建立房屋租賃參考價格制度，引導房屋租賃當事人合理定價，對租金水平進行合理調控。