港識深事｜女乘客斥女士優先車廂內男士不讓座　網民籲取消特權

深圳地鐵「女士優先車廂」再次引起爭議。有男乘客昨日（2日）乘搭地鐵並坐在「女士優先車廂」期間，遭一名女士嘲諷道「恭喜你2022年成為美麗的女士」。

對於「女士優先車廂」是否女士專用，深圳地鐵回應稱，該車廂並未禁止男士使用。



深圳地鐵的女士優先車廂，時常有不少男性乘客身在其中。（視覺中國）

網傳影片顯示，在一節標明「女士優先車廂」的地鐵車廂內，一名戴帽和口罩的女子對一名男乘客嘲諷道：「恭喜你2022年成為美麗的女士，祝你減肥成功」、「都2022年了，還有男士好意思坐在女士優先車廂的座位上」。她的情緒愈來愈激動，其後更在車廂內走來走去，逐個數落車廂內其他男乘客。

深圳地鐵服務熱線的工作人員稱，事件發生在深圳地鐵4號線列車上，雖然確實有「女士優先車廂」，但並未禁止男士使用，男士是否應該給女士讓座是自願原則，沒有強制性的要求。

截至目前，內地只有廣州、深圳地鐵設有「女士優先車廂」，但均為倡導性質，並非女性專用。其中，深圳是內地首個試行設置「女士優先車廂」，在1、3、4、5號線雙方向列車的首、末節車廂設置。

事件引起網民熱議。有人認為，片段中的女乘客雖說是情緒激動，但她沒有說錯，「女士優先車廂」應該是優先女士就坐。有網民則指出，「女士優先車廂」並不代表男士不能坐。

深圳地鐵女士優先車廂就是來噁心女人的還有人不知道嗎？從來都是大部分男的坐著女的站著，建議取消。免得部分男的還要噁心人說你們都有女士車廂了還不滿足嗎？



建議取消，不知道設置這種車廂有什麼用？優先優先沒感受到，一進去坐的全是男的。看到一些孕婦和抱小孩的也沒男的主動讓坐，我見過的基本都是女生讓坐



不如改成母嬰車廂！



乾脆取消這個專屬車廂吧。 。 。不僅沒有解決問題，反而對立挑起來

