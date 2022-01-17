斂財4.5億兼赴全國打高爾夫　貴州政協原主席懺悔：不知要錢為何

中共官方近日推出反腐紀錄片《零容忍》，自1月15日起在央視播出。周日（16日）晚間播出的第二集中《打虎拍蠅》，被控斂財超4.5億元（人民幣．下同）的貴州省政協原黨組書記、主席王富玉面對鏡頭懺悔。

王富玉面對鏡頭表示，「我不知道要錢幹甚麼，我吃喝不愁啊。你要錢幹甚麼？埋你啊？我現在知道我瘋狂的貪慾登峰造極，但我不知道要錢為了甚麼。」



王富玉出生於河南唐河，仕途涉及河北、海南、貴州，1998年2月任海南省委常委、三亞市委書記，成為副省級幹部，後改任省委副書記、海口市委書記。2004年12月，王富玉跨省調往貴州，出任省委副書記，2012年1月當選省政協副主席，次年當選省政協主席，2018年1月卸任。

2021年2月，王富玉被查，8月被開除黨籍。通報稱，此人陽奉陰違，搞兩面派，做兩面人，道德淪喪，家風敗壞，直至退休後仍大肆收錢斂財。

2021年11月30日，天津一中院一審公開開庭審理王富玉案。檢方指控，他早在1995年就開始貪腐，直至2021年被查，斂財4.34億餘元。此外，2019年至2020年，離職後的王富玉還利用影響力收受他人給予的財物，共計1735萬餘元。

專題片披露，王富玉在貴陽長期使用的一套豪華別墅，由關係密切的老闆出資進行了高檔裝修，電影廳、健身房一應俱全，陳設細節無不講究。別墅客廳裏滿牆掛的文字，都在標榜自己心繫百姓、淡泊名利。中間掛的是康熙年間一位知縣的名言：「得一官不榮，失一官不辱，勿說一官無用，地方全靠一官；吃百姓之飯，穿百姓之衣，莫道百姓可欺，自己也是百姓。」。

中紀委國家監委第十監督檢查室副主任王衡介紹，王富玉表面上把自己包裝成清正廉潔，但實際上，貪圖享樂、追求奢靡生活的問題，在王富玉身上表現得非常突出，他更獲安排乘坐私人飛機到全國各地打高爾夫球，不少交易都在球場上決定，球場成為其「腐敗交易場所」。他甚至想着冬天要住三亞，夏天要住貴陽，春天、秋天要住深圳，所以他安排老闆在三亞、深圳、貴陽給他買房，然後再裝修。