B站Up主山寨蘋果AirPower爆紅　無線充電枱功能多更可變為電腦？

2017年，蘋果（Apple Inc.）發布自家的無線充電板——AirPower，特點是只要將手機隨意放在充電板的任意位置，就可以實現充電，惟蘋果在2019年宣布正式取消AirPower。

近日，Bilibili（B站）Up主「老師好我叫何同學」（下稱何同學）就突發奇想，山寨出一個Air Desk，原理與AirPower一樣, 但裝置的面積更大，枱面更能像手機般顯示常規信息及通知。DIY影片於周日（17日）上載至B站，截至今日（19日）已有超過669萬的點擊率。



AirDesk產品概念：無線充電、時間鎖、備忘錄、升降枱腿

據何同學介紹，AirDesk採用「追蹤式無線充電」方案，讓一個線圈跑遍整張枱，尋找需要充電的設備，「你只要把手機放在桌子上，就能充電，你甚至可以把它當成一個正常的辦公桌使用」。另外，他將枱面改成透明屏幕，當把手機放置在枱面上，無線充電電機就會移動至手機下充電，並有動畫效果；若手機充滿電，它就會自動尋找下一個需要充電的設備。同時，他在枱角放置了兩個固定的線圈，可直接將電子設置放在枱角充電。

何同學在枱的內部集成一部Mac mini，可以直接連接顯示器、鍵盤和滑鼠，讓AirDesk變身電腦。他介紹，枱面除了顯示充電動畫以及一些常規信息外，AirDesk的右上角會出現一個「任務清單」，提醒你今天要做的事情，每當完成一個任務，枱面上就會出現一個綠色點。當每天工作結束後，綠色點就會連接起變成「下班」二字。

此外，AirDesk能夠隨意升降高度，何同學更改裝了枱腳的電路，當枱面上方的鏡頭檢測到你在枱前達一個小時，並且AirDesk沒有升起時，枱面就會亮起綠光，「充電小貓會走出來提醒你活動一下，桌面上也會出現一個升起圖標，點擊後桌子就會自動升起到自己設定的高度」。

+ 1

何同學介紹，手機充電時，AirDesk會顯示一個「專注模式」圖標，當按下圖標時桌面就會亮起藍光，手機下方會出現25分鐘倒計時，提醒要專心工作25分鐘；若提前將手機取走再放回時，AirDesk就會拒絕充電。

何同學本名何世傑，畢業於北京郵電大學電信工程及管理專業，是B站數碼領域的up主，在B站擁有802萬粉絲。他最為人熟悉的，是始於兩年前一期「測評5G速度」的影片，該片在B站上播放量超過2700萬，累計播放超過1億。2020年12月，何同學成立「杭州何同學文化傳媒有限公司」。公開信息顯示，公司經營範圍包括廣播電視節目製作經營、電子出版物製作、音像製品製作、網絡文化信息網絡傳播視聽節目等，並已申請註冊「何同學」、「時間鎖」等商標。