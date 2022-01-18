受賄過億及京郊建百畝私家園林被查　政壇新星陳剛：感恩黨的救贖

央視近日推出反腐紀錄片《零容忍》，昨晚（17日）播出的第三集《懲前毖後》中披露了，中國科協原黨組成員、書記處書記陳剛受賄近1.3億元（人民幣，下同），並利用職權進行權錢交易，為自己建造一座面積逾3000平方米的奢華私家園林。陳剛面對鏡頭懺悔到，「我感恩黨的審查和法律的制裁，這些都對你是一種救贖，是一種拯救。」



中國科協原黨組成員、書記處書記陳剛受賄近1.3億元被查處。（央視）

陳剛出生於1966年，1989年畢業於清華大學城市規劃專業，31歲成為北京市規劃委副主任；36歲成為北京市規劃委主任；40歲成為北京市副市長。「春風得意馬蹄疾」的仕途暢順，亦給其造成了飄飄然以及自滿懈怠的思想。陳剛在鏡頭前說，「隨著你權力的增加，你面臨的風險、考驗、挑戰、各種誘惑，實際上這些考校你的不是你的專業知識，而是你的理想信念、你的價值觀，但是恰恰你放鬆了，你不認為那些東西重要。」

手握規劃審批權的陳剛，在房地產產業高速發展時期失去定力，收受企業老闆提供的車輛、信用卡、房產、巨款等。陳剛則利用職務便利，為企業老闆在項目用地性質變更、規劃設計方案審批、規劃調整、項目審批驗收等方面提供幫助。

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此外，2002至2014年期間，陳剛為滿足自己的「設計夢」，讓企業老闆出資逾千萬元，分兩期在北京市懷柔區為自己建造一座佔地面積109畝、建築面積3000多平方米的奢華私家園林，內有中式四合院、西式臨水全玻璃別墅、日式庭院等，建有半懸空的游泳池、人造白沙灘、影音室、按摩房等場所。回想起自己的做法，陳剛說，「很愚蠢的、很愚昧的做法，現在說句心里話，相對我自己的人生價值而言、我的生命價值而言、我的事業價值而言，我真覺得它不值。」

中共十八大之後，中紀委陸續收到關於陳剛和企業老闆交往密切、作風奢靡方面的問題反映，對陳剛進行了函詢，陳剛全部予以否認。2017年2月，陳剛被調到原國務院南水北調工程建設委員會辦公室工作，2018年又調整到中國科學技術協會。在意識到可能被進一步進行調查處理後，陳剛開始自暴自棄，2018年一整年更是收受近7000萬元賄賂，佔據他總受賄額一半以上。

2021年2月，法院公開審理陳剛一案。（新華社）

2019年1月6日，中央紀監委發布消息，中國科協黨組成員、書記處書記陳剛涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查；同年7月11日，陳剛被「雙開」；2021年2月，法院公開審理陳剛一案，法院認為，陳剛非法收受他人財物1.2億餘元，以受賄罪判處有期徒刑十五年，並處罰金人民幣五百萬元；對陳剛受賄所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。

對於這樣的審判結果，陳剛表示是一種教訓，「我現在雖然到了這兒接受審查，失去了自由，但我是解放了，我睡得下了，吃得下了。當然我現在很痛悔，一個痛悔對不起黨和人民，有負於此；第二個浪費了自己的青春年華、浪費了自己的寶貴生命。可幸的是，我最後醒悟得晚了，但畢竟醒了。」