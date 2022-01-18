港識深事｜深圳再招錄港澳籍公務員　現職港人：辛苦卻充實

自2020年年底起，深圳定向招錄的港澳籍公務員陸續入職，至今已有10人，他們一年多來各司其職，並在近日接受新華社採訪，向大眾講述心路歷程、展望等。另一方面，據當局指，深圳會再次招錄港澳籍公務員。



2020年12月，深圳市在服務「雙區」建設專項招錄公務員考試中，首次設置5個定向港澳選拔職位，共吸引446名港澳籍人士報名、數千港澳居民諮詢，還有221名港澳居民報考非定向港澳選拔的其他職位。而深圳市委組織部相關負責人表示，在2022年服務「雙區」建設專項招錄公務員中，深圳再次設置了5個定向港澳選拔職位。

2018年在暨南大學念書、父母至今仍在香港生活在黃科毅，現時是深圳市福田區福保街道辦事處的港籍公務員，轄區內有5243名港澳台人士，河套深港科技創新合作區有200餘家港澳台資企業。去年8月入職後，他參與了轄區內工地噪音擾民事件的協調和處置工作，組織施工方、監管部門、居民參加現場協調會並取得了良好效果。他表示，要設身處地為居民著想、解決問題，才能做好服務群眾的最後一公里。

深圳遇新一輪新冠肺炎疫情。圖為民眾1月9日在福田區蓮花街道進行核酸檢測。（新華社）

而在深圳本月新一輪新冠肺炎疫情期間，黃科毅連續多日值守在轄區內的益田村廣場核酸檢測點。經歷了2020年疫情的他表示，前線抗疫的公務員給了自己很大觸動，恰逢當年底深圳定向招錄港澳籍公務員，他於是便報名。他強調自己成為健康「防疫牆」一員，讓市民和城市更有「安全感」，這辛苦卻充實；並稱作為福保街道的港籍公務員，自己有信心服務好港澳居民、河套港企。

入職不到半年、現在深圳市南山區蛇口街道辦工作的港籍公務員黃家達，則主要從事安全生產相關工作。他表示經常的安全巡查讓他深入基層，而他學的是英語，蛇口外國人多、涉外工作多，在當地工作更能發揮自己的優勢。他又指，新的一年希望自己能取得更多成長，更多參與境外人士服務工作，助力深圳國際化城市的建設。