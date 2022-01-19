內地「快遞不上門」成潛規則　專家：最大問題在於企業自身

內地社會就快遞不上門的問題爭論多年，基本上未經過用戶允許，直接投遞快遞櫃等取貨點的現象成了潛規則，這也導致了諸如快遞丟失等一系列問題。而當局即將出台明確的強制罰款措施，要求經營快遞業務的企業未經用戶同意不得代為確認收到快件等，引起輿論關注。有專家近日對此表示，快遞不上門最大的問題在於企業自身，企業必須調整內部運營體系。



國家郵政局數據顯示，2013至2020年，內地快遞業務單量增長近十倍，至2021年全國快遞業務量已達到1085億件，僅「618」活動期間全行業攬收快件超65.9億件，惟另一方面，逾七成收件人對快遞不送貨上門的行為表示極度不滿意。

孕婦李嘉便是其中一員。據《中國新聞周刊》報道，她去年「雙十二」期間網購不少家居用品，並將收貨偏好設置為需要送貨上門，更在快遞派送時提前給快遞員打了電話。可是一個多小時後快遞沒到，物流信息就顯示已簽收，令她不得不到數百米之外的驛站領取包裹。最後在經歷4次快遞不上門後，忍無可忍的她決定在黑貓消費者服務平台投訴。

這種未經用戶同意擅自他投、私自簽收的現象十分普遍，幾乎成了潛規則，網友即便標明了「送貨上門」也無果。這導致快遞丟失、生鮮等貨物損壞，甚至個人私隱曝光等風險，如有民眾不慎取走隔壁樓棟同一門牌號住戶的快遞，回家拆開才發現了問題，擔心這會有利於不法之徒渾水摸魚。

近日，國家郵政局就《快遞市場管理辦法（修訂草案）》公開徵求意見，提到經營快遞業務的企業未經用戶同意，不得代為確認收到快件，不得擅自將快件投遞到智能快遞箱、快遞服務站等快遞末端服務設施，否則責任人將面臨最高3000元（人民幣．下同）的罰款，快遞企業面臨的罰款更高達3萬元。

內地社會就快遞不上門的問題爭論多年。 （中國新聞周刊）

雖然消息一出不少網民反應正面，但也有人擔憂基層快遞員的處境，認為他們將承受更大壓力。在北京從事快遞行業多年的李濤就介紹道，快遞公司要求每天的派單量達逾95%，否則每單派送費將被打折，同時還可能被罰款。他計算過，如按照公司規定派單前給每個客戶打電話溝通，他們每天只能完成一半的派單量。

他又指，如收件人信息清楚，他一般都傾向於上樓放到家門口，可是當快遞量在電商平台促銷期間激增時，他也會選擇投放快遞櫃，「沒辦法，送不完要罰款，一天就白幹了」。

對於相關現象，物流行業專家楊達卿認為行業不得不面對三個現實，一是農村勞動力不再大規模湧入城市，二是年輕人更願意從事自由、輕鬆的工作，造成快遞一線人員流失率高，三是行業長期低價競爭，使部分企業急功近利，對一線人員待遇改善和薪資提高不積極，令多數從業者月薪5000元左右，工作增量但難增收。

楊指這些因素下，按照現有人力供給，將無法滿足每件到門的配送需求，而網購消費中的多數工薪階層，收件時間正好和快遞上門時間錯配，故上門配送的矛盾必然會出現。

快遞行業專家趙小敏則表示，快遞單量高速增長，但快遞公司的商業模式、內部的激勵機制等卻在過去七八年一直未見大變動，沒有跟得上市場的節奏。

趙認為快遞不上門最大的問題在於企業自身，快遞企業的商業模式、快遞網點的整合重塑問題、快遞員的激勵機制，這三大問題一直沒有解決，導致所有的問題集中爆發，故企業需要考慮如何調整內部運營體系，如改變激勵、考核機制，對送貨上門和投放快遞櫃或驛站的快遞採取不同的計件標準等。他強調如果企業無法適應新的需求，將會面臨被淘汰的風險。