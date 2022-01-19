內地「快遞不上門」成潛規則　專家：最大問題在於企業自身

撰文：陳進安
出版：更新：

內地社會就快遞不上門的問題爭論多年，基本上未經過用戶允許，直接投遞快遞櫃等取貨點的現象成了潛規則，這也導致了諸如快遞丟失等一系列問題。而當局即將出台明確的強制罰款措施，要求經營快遞業務的企業未經用戶同意不得代為確認收到快件等，引起輿論關注。有專家近日對此表示，快遞不上門最大的問題在於企業自身，企業必須調整內部運營體系。

國家郵政局數據顯示，2013至2020年，內地快遞業務單量增長近十倍，至2021年全國快遞業務量已達到1085億件，僅「618」活動期間全行業攬收快件超65.9億件，惟另一方面，逾七成收件人對快遞不送貨上門的行為表示極度不滿意。

孕婦李嘉便是其中一員。據《中國新聞周刊》報道，她去年「雙十二」期間網購不少家居用品，並將收貨偏好設置為需要送貨上門，更在快遞派送時提前給快遞員打了電話。可是一個多小時後快遞沒到，物流信息就顯示已簽收，令她不得不到數百米之外的驛站領取包裹。最後在經歷4次快遞不上門後，忍無可忍的她決定在黑貓消費者服務平台投訴。

這種未經用戶同意擅自他投、私自簽收的現象十分普遍，幾乎成了潛規則，網友即便標明了「送貨上門」也無果。這導致快遞丟失、生鮮等貨物損壞，甚至個人私隱曝光等風險，如有民眾不慎取走隔壁樓棟同一門牌號住戶的快遞，回家拆開才發現了問題，擔心這會有利於不法之徒渾水摸魚。

近日，國家郵政局就《快遞市場管理辦法（修訂草案）》公開徵求意見，提到經營快遞業務的企業未經用戶同意，不得代為確認收到快件，不得擅自將快件投遞到智能快遞箱、快遞服務站等快遞末端服務設施，否則責任人將面臨最高3000元（人民幣．下同）的罰款，快遞企業面臨的罰款更高達3萬元。

內地社會就快遞不上門的問題爭論多年。 （中國新聞周刊）

雖然消息一出不少網民反應正面，但也有人擔憂基層快遞員的處境，認為他們將承受更大壓力。在北京從事快遞行業多年的李濤就介紹道，快遞公司要求每天的派單量達逾95%，否則每單派送費將被打折，同時還可能被罰款。他計算過，如按照公司規定派單前給每個客戶打電話溝通，他們每天只能完成一半的派單量。

他又指，如收件人信息清楚，他一般都傾向於上樓放到家門口，可是當快遞量在電商平台促銷期間激增時，他也會選擇投放快遞櫃，「沒辦法，送不完要罰款，一天就白幹了」。

對於相關現象，物流行業專家楊達卿認為行業不得不面對三個現實，一是農村勞動力不再大規模湧入城市，二是年輕人更願意從事自由、輕鬆的工作，造成快遞一線人員流失率高，三是行業長期低價競爭，使部分企業急功近利，對一線人員待遇改善和薪資提高不積極，令多數從業者月薪5000元左右，工作增量但難增收。

楊指這些因素下，按照現有人力供給，將無法滿足每件到門的配送需求，而網購消費中的多數工薪階層，收件時間正好和快遞上門時間錯配，故上門配送的矛盾必然會出現。

快遞行業專家趙小敏則表示，快遞單量高速增長，但快遞公司的商業模式、內部的激勵機制等卻在過去七八年一直未見大變動，沒有跟得上市場的節奏。

趙認為快遞不上門最大的問題在於企業自身，快遞企業的商業模式、快遞網點的整合重塑問題、快遞員的激勵機制，這三大問題一直沒有解決，導致所有的問題集中爆發，故企業需要考慮如何調整內部運營體系，如改變激勵、考核機制，對送貨上門和投放快遞櫃或驛站的快遞採取不同的計件標準等。他強調如果企業無法適應新的需求，將會面臨被淘汰的風險。

多地Omicron疑由境外快遞引起　深圳市民收香港快遞後健康碼轉黃重慶八旬翁自取快遞後猝死　家屬斥快遞員未按要求送貨提出索償送錯貨遭投訴後竟當客戶面狂踩包裹　上海中通快遞員停職呼和浩特發現4個快遞呈陽性　此前內蒙古寄香港包裹包裝樣本中招
速遞員工作日常
企業管理