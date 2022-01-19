默克藥廠增國內九合一HPV疫苗供應量　有望解決一針難求處境？

目前，在國內批准上市的九合一HPV疫苗來自美國默克藥廠（Merck），惟疫苗每年批簽發量僅數百萬支，遠遠不足國內所需。

去年進博會期間，默克藥廠中國區總裁受訪時稱，2022年將繼續向中國大幅增加HPV疫苗供應量，或有望解決供不應求的情況。



2018年，默克藥廠的九合一HPV疫苗獲中國藥監局批准，此後每年都會增加在中國地區的供應量。根據中國食品藥品檢定研究院（中檢所）的疫苗批簽發數據顯示，2018年九合一HPV疫苗的批簽發量僅為121.6萬支，但2020年已增至506.6萬支，佔比接近三分之一。

截至2021年上半年，中檢所共批簽發1109.7萬支九合一HPV疫苗。然而，隨着女性健康意識增強，市場對九合一HPV疫苗的需求日漸旺盛，與國內約1.2億人的適齡人群相比，默克藥廠的供應量顯然是杯水車薪。

2022年，美國默克藥廠將繼續向中國大幅增加HPV疫苗供應量。（視覺中國）

《時代財經》報道，上海疫苗專家陶黎納表示，估計今年內九合一HPV疫苗在國內的年齡限制會得以放寬，惟年齡限制的放寬可能會導致搶購九合一疫苗的人更多，不僅未能緩和「一針難求」的局面，更會令九合一HPV疫苗的搶號變得更加激烈，「要解決九價短缺的問題，還是需要有更多的廠家進行生產」。

在默克藥廠壟斷全球九合一HPV疫苗批簽發的情況下，國產疫苗開始破局。今年10月，國產HPV疫苗馨可寧（Cecolin）正式通過世界衛生組織預認證，可供聯合國系統採購，為首款獲世衛組織預認證的國產HPV疫苗，料最早2025年投入市場。

目前，國內的康樂衛士、萬泰生物、博唯生物、瑞科生物等4間企業的九合一HPV疫苗已進入三期臨床階段，且設置的年齡組上限均為45歲。陶黎納估計，國產九合一HPV疫苗獲批至少仍需要3年。