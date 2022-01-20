重慶姐弟墮亡｜生父及女友判死後上訴　生母：今世要等他們被處決

重慶一對未滿3歲的姐弟雪雪和瑞瑞，慘遭生父張波及婚內出軌對象葉誠塵共謀後，由15樓家中拋出墮地身亡。去（2021）年12月28日，重慶五中院一審公開宣判，以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑。

據澎湃新聞報道，張波、葉誠塵已在法定的10日上訴期內遞交材料提出上訴，意味著該案進入二審。對此，孩子的生母陳美霖表示，對她來說，只要沒到他們被執行死刑的那一天，這件事就沒有結束，只有他們死，自己的人生才有可能繼續往前走。

她又說，幻想過再生兩個孩子，最好是雙胞胎，「我覺得雪雪和瑞瑞，會回到我的身邊。」



陳美霖對於兩人上訴毫不意外。她說，在一審判決宣判當天，自己就做好了心理準備。「一審開庭之後，我們一家人都很肯定，他們兩人一定會選擇上訴」。開庭後，陳美霖一直在向法院查詢二人是否上訴，但未得到確切回覆，「總之現在就是等吧，等著後面二審開庭之類的」。

對此，北京律師張德志分析，死刑案二審最長4個月，再延長則需最高院批准。而二審若發現一審的事實認定、定罪量刑存在問題，便可能改判，否則將做出終審判決，報最高院死刑複核。

女兒曾試圖抓住窗框

最讓陳美霖心痛的是，一審判決公佈了很多細節，確認窗戶上有孩子的指紋。陳美霖說，這很可能是女兒掉下去的時候，本能地抓了一下窗戶。「知道這個細節，我整個人都崩潰了。我不停地去想，那一刻我的女兒有多害怕。之前也有朋友為了寬慰我，說孩子小，還不知道害怕，可能沒有怎麼遭罪，但是這個指紋意味著她什麼都知道。掉下去的時候她在下面，弟弟在她身上，她根本抓不住窗框。」

殺人動機成謎 生父上庭一臉「無所謂」

陳美霖又指至今未能知曉孩子生父女友葉誠塵的殺人動機，「到現在我們都想不通，葉誠塵為什麼非要這兩個娃娃死。事實上這兩個娃娃根本不妨礙她，我也沒有和她有過任何正面衝突。」她說，葉誠塵曾經用張波的語氣，在張波的朋友圈向自己喊話「CML（陳美霖）我們的婚姻已經結束了，我現在很愛她（葉誠塵）」，但自己從來沒有主動去找過葉，「我不找她麻煩的最大原因是，我兒子還在張波那裏」，對方也沒有再找過她。

「因為朋友圈這個事，我感覺葉誠塵很極端，我不刺激她，怕我兒子受到傷害」，陳美霖說，後來一審判決時公布的細節，也確實證明葉誠塵很極端，「比如她要打張波、有自殘行為，還要逼張波自殘。一審判決裏說張波身上有很多傷是她打出來的。」

涉嫌故意殺人罪的男女。（澎湃新聞）

她又談到張波在走進法庭之前，曾看了她一眼，「他的眼神……怎麼說呢，我覺得有怨恨，有後悔，還有無所謂。這一次，他給我的感覺就是「隨便吧」，連基本的羞恥感都沒了。」她回憶，當時張波站在審判席上，兩隻手握在一起，大拇指轉來轉去，整個人都是一副無所謂。

案情回顧：



據早前報道，張波因葉誠塵無法接受其有小孩的事實，而對自己的2名親生骨肉產生殺心。2020年11月2日，經二人多次商討後，張波張波趁母親外出，將在次臥飄窗窗台玩耍的一對兒女由窗戶拋出，以製造意外墮樓的假象。其後，警方調查證實了張波與葉誠塵的作案動機，二人因涉故意殺人罪被警方拘捕。2021年12月28日，重慶五中院一審公開宣判，以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑。

判決書顯示，警方扣押張波、葉誠塵的手機後，由技術部門恢復了1.7萬餘條微信聊天記錄，發現二人去年2月曾商量過殺死兩個小孩，張波一直有所猶豫。去年6月，葉誠塵見張波仍未下手，於是在微信中表明「反正有娃兒我是接受不了的，你馬上把娃兒解決了就行了」。

張波曾提出「2條命都這麼不值呀」，葉誠塵隨即回覆「本來就不該存在呀他們」、「有他們在我們不會幸福」。對此，張波表示「所以都是為了你，我才去做這些傷天害理的事」，葉則回應「能證明你愛不愛我呀」。

去年10月20日，見張波仍未下手，葉誠塵就在微信中提出「說去說來都是你那2個包袱的問題」、「你是不是要給我個準確時間」。張波表示，自己10月之內會處理好，若沒有動手就不會去見女方。葉誠塵隨即提出「最多10天的時間」、「反正這週是最後的時間」。

法院查明，從去年5月28日至11月2日的微信聊天記錄證實，兩名被告為了結婚，多次共謀策劃將張波女兒（當時由生母撫養）接到張家，以便讓張波同時將兩個小孩殺死，葉誠塵多次催促、逼迫張波作案，並定下作案期限。法院認為，根據現有證據，足以認定張波、葉誠塵共同殺害兩名小孩。