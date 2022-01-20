女司機壓壞4顆蘋果　攤販逼賠整箱：其他蘋果受到驚嚇有心理陰影

遼寧營口日前發生行車糾紛，一名崔姓女子在批發市場開車時，不慎壓到路邊攤販的4顆蘋果，遭攤販求償整箱蘋果的錢，理由竟是「其他蘋果受到驚嚇，有心理陰影」，讓崔女當場傻眼。



綜合內地媒體報道，崔女18日開車經過營口的魷魚圈批發大市場，因為過程中沒注意，不慎壓到路邊攤販的4顆蘋果，她發現後也立刻下車道歉，並願意賠償壓壞的蘋果。沒想到，攤主聽完卻不滿意，直接躺在地上，不讓崔女走人，要求賠償100元（人民幣，下同），因為其他蘋果因此受驚，「有心理陰影賣不出去了」，若不賠償就砸車。

崔女拒絕無理的要求，攤主發現敲詐失敗，打電話報警，告知「有人欺負農民」，甚至謊稱「崔女踹飛蘋果」，接下來還真的有路人上前將蘋果箱踹翻，還說是崔女所為。等待員警到場的過程中，攤主與附近民眾不斷起鬨，向崔女嗆聲「買得起車賠不起一百塊錢」，還有人撿地上的蘋果來吃。

所幸崔女的車上有裝行車紀錄器，員警到場後一查，得知事情真相，立刻嚴肅批評了蘋果攤攤主、滋事的民眾，崔女賠償了10元後順利離開。

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