天津大學封校「3萬學生就地過年」　卻放不戴罩遊客入校惹議

天津日前爆發Omicron本土傳播，第一波傳出社區感染、充作PCR檢測站的天津大學傳出「強制封校」，3萬多名學生被要求就地過年，但教授、商販和遊客卻可以不戴口罩自由出入，引起輿論爭議。



校外人士仍自由出入

根據《中國教育報》周二（17日）報道，本月初疫情剛爆發時，天津津南區的學校就已全部封校，「彼時，天津大學是全市唯一一所還沒有放寒假的高校，該校兩個校區的2.7萬多名學生正在准備期末考試。而北洋園校區封校時，共滯留了1.5萬多名學生。」

而在距離農曆新年剩下一個多星期，天津大學校方再突發下令「封校過年」，一時之間讓許多校內學生感到憤怒錯愕。據報道，天津大學全校超過3萬名滯留學生，在9天內作了至少7輪全員核酸檢測。一名天津大學學生分享校方發給所有學生的訊息，內容表示「未來兩週或者更長的時間內，同學們還不能離校與家人同聚」，間接宣布學生要就地過年。

有學生指，一些校外遊客也能自由出入，質疑校方規定荒唐。（微博截圖）

周一（16日）深夜起，陸續有該校學生發文控訴，學校單方面決定「封校」——無論是否處於疫情風險區域、本地人還是外省籍，「天津大學校內『所有學生』一律不准放假回家」。同一時間，有的學生卻收到風聲提前逃走返鄉。至於同樣有群聚感染風險的老師、校工及其他教職員與在校眷屬，卻不受「禁足令」管制；一般市民遛狗大爺，甚至翻牆進天大踢球的校外高中生，也全都來去自如地出入校區。

學生還指出，從1月8日校內疫情出現以來，天津大學並沒有宣布停課或取消／更動／延期各系的期末考試，許多在校學生白天頂著疫情壓力準備隨時生變的期末考、參與幾乎每天一次的核酸檢測，晚上還要在房間繼續24小時待命——手機不准關靜音，宿舍房門睡覺不准上鎖，因為上級領導隨時會來防疫視察。此外，校方日前才無預警強制徵用學生宿舍「整備防疫」，讓還在校留宿、個人物品卻被當成垃圾打包驅逐的學生極為錯愕。

有天大的學生則在微博指出，同學的憤怒並非不識防疫大體的無理取鬧，而是校方沒有解釋：天津本地學生為何也要跟著被關在學校？已做過好幾輪PCR檢測都是陰性，為何也不能走？又為何偏偏獨有天津大學一校封禁？相關話題一度登上微博熱搜冠軍。

對此，官方《中國日報》在文章中表示：「天津大學還宣布取消期末考試，讓一些同學感覺放鬆不少。在天津的5.6萬中外大學生，正在體驗一個與眾不同的寒假。」而截至22日下午4時，天津大學校方暫未就事件發表官方回應。