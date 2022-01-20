疑因揭露成都別墅違建　內地獨立記者宋陽標「搭機失蹤」被刑拘

疑因揭露成都市錦江區違建別墅群，內地獨立記者宋陽標在趕飛機路上不明原因失蹤，後有當地公安局向其親屬電話告知宋陽標因「網絡尋釁滋事」已被刑事拘留。



內地傳媒「紅歌會網」周四（20日）報道指，前知名調查記者宋陽標在趕往成都雙流機場的路上失蹤，此行本計劃飛往南京。

據報道，宋陽標原計劃搭乘事發當晚6點40分的航班，他在下午5時26分還在給南京接機的朋友發微信確認行程。後經家人聯繫四川航空客服，確認宋陽標在成都根本就未登機。20日凌晨，宋陽標家人接到一個來自成都的電話，對方自稱是成都市公安局錦江分局刑偵大隊的警察，說宋陽標因「網絡尋釁滋事」已被刑事拘留。

報道稱，這可能與1月17日宋陽標在公眾號「經邦濟民」發布的一篇文章有關。文章揭露成都市錦江區存在違建別墅群，其豪華程度遠超秦嶺、濟南。

宋陽標揭露，這批違建別墅坐落於成都市錦江區三聖花鄉的景區內，大多是私企老闆直接建在農民耕地裏的商用房屋。不但是沒有取得土地使用證、建設許可證的頂風違建，而且大多涉及餐飲行業，對風景區的環境安全造成了巨大威脅。尤其令人憤慨的是，因為建設這些違法別墅，從2019年開始，當地就對原始林區進行大批砍伐，毀壞了許多古木大樹。

他以現場拍攝的大量照片和影片來佐證其報道內容。片中，未建成的「爛尾」別墅被當地人指認：那些沒建好的，都是關係不到位；老闆關係硬，得到了政府關照的，不會拆。宋陽標稱，這是頂風作案，十八大以後還不收手。宋陽標在文章最後寫到，「期待四川省、成都市、錦江區對此作出可信的回覆」。

至周三（19日）上午9時40分，此文被微信公眾號平台認定為「違規消息」並被刪除。幾個小時後，作者本人也「失蹤」。

資料顯示，宋陽標是知名調查記者，曾任職《時代周報》北京記者站站長，因在2013年3月採訪全國兩會時，向民政部長提問死豬江葬問題引起轟動。同年8月4日，因微博言論被北京市公安局通州分局以所謂「尋釁滋事罪」刑事拘留。後辭職從事獨立媒體工作。

2021年7月南京疫情爆發時，宋陽標曾以一篇《人人推諉不負責，防疫系統像篩子：親歷南京機場官僚主義防疫》引發輿論關注。也曾遭到刪文、封號以及要「被法辦」的威脅。不過這場風波以南京祿口機場董事長以及南京市政府主管副市長和南京衛健委主任等諸多高官被查處追責而結束，宋陽標也因此被稱為南京疫情的「吹哨人」。

而在2022年元旦前夜，在香港《亞洲周刊》舉辦的「跨年夜全球趨勢高峰論壇暨思想派對」上，宋陽標還曾應邀與温鐵軍、汪暉、何志平、馬英九等來自兩岸三地的學者和前政要聯袂演講，對疫情下的世界秩序和危機、兩岸政局、香港和內地發展等議題表達見解。

此外，因違建別墅引發中央轟動的案件當屬陝西秦嶺違建別墅案。當時中共總書記習近平連續6次批示才最終拆除，眾多陝西高官因此被追責，前後多達1000餘人受到調查。