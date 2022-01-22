Omicron｜研究指康復者仍會免疫逃逸　加強劑顯著增強中和抗體

內地一項研究顯示，武漢新冠肺炎疫情早期康復者在康復一年後，其血清對新冠變種病毒Omicron（奧密克戎）的中和能力急劇下降。

研究表明Omicron對新冠肺炎康復者的免疫逃逸十分顯著，但研究的另一數據發現，他們和疫苗接種者在完成接種加強劑，對Omicron的中和抗體水平又能顯著增強。



據介紹，上述研究是由武漢大學病毒學國家重點實驗室科研團隊與湖北省疾病預防控制中心科研團隊合作開展。據論文作者之一，武漢大學病毒學國家重點實驗室主任藍柯介紹，研究團隊收集了200多份武漢疫情暴發期間，感染新冠病毒患者康復一年後的血清，發現他們血清仍有較高水平的中和抗體。其中180份血清仍對新冠病毒「D614G」變異株有較強的保護水平，但是對Alpha、Beta、Gamma、Delta的保護水平有不同程度的下降。

研究指，接種加強劑後對Omicron的中和抗體水平又能顯著增強。（視覺中國）

藍柯指，為進一步研究這些早期康復者血清，能否有效中和Omicron，研究人員比較Omicron、Delta和D614G三種不同新冠變種病毒免疫逃逸水平的差異。結果顯示，在100倍稀釋的條件下，上述180份康復者血清，對Omicron、Delta和D614G的平均中和效率分別為13%%、71%、80%。藍柯解釋，此表明大多數康復者的血清能夠對野生型新冠病毒具有較高的中和效果，但是對於Delta以及Omicron中和效果顯著下降，其中Omicron的免疫逃逸最為顯著。

此外，研究人員亦將24位對D614G中和活性最高的康復者血清，用來測試D614G、Delta和Omicron的中和效價。結果顯示，與D614G變異株相比，對Omicron的中和活性降低約10.14倍，而相對於Delta而言則僅下降約1.79倍。

另一方面，研究人員收集武漢新冠康復者接種疫苗加強劑後的血清樣本，檢測血清中抗體針對Omicron、Delta和D614G的中和效果，顯示加強劑能使康復者體內對Omicron的中和抗體水平增強2至3倍。

藍柯總結指，綜合現有研究數據來看，為應對Omicron以及將來可能出現的新的變種病毒，應當鼓勵持續更新現有疫苗及抗體藥物，並加大研發，從而以應對新冠病毒的持續流行和不斷進化。