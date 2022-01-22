Omicron｜吳尊友：變流感可能性很小　中國打開國門需進一步研究

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友接受內地傳媒訪問，他提到新冠肺炎在變種病毒Omicron（奧密克戎）的影響下，變成流感的可能性很小。

另一方面，吳尊友更認為，歐美國家可能會在今年春季以後放開疫情管控，對他們來說是對其本國疫情基本沒有多大影響，但對中國構成的壓力會比較大，而中國怎麼應對此種變化，乃至打開國門，還需要進一步研究。



吳尊友指出，流感是上呼吸道疾病，主要感染咽喉部位，但冠狀病毒是下呼吸道疾病，主要感染肺部，也有可能感染人體其它器官。由於病毒感染的部位不一樣，出現的症狀就不一樣，例如肺部感染容易引起肺炎，上呼吸道感染卻很少會引起肺炎。此外，感染新冠病毒的病死率，即使是如今病死率較低的Omicron，也會比流感高。

吳尊友又稱，從免疫力角度來說，流感疫苗的保護效力比新冠疫苗要長，前者時長能夠維持一年，但新冠疫苗只有3至6個月。

至於打開中國國門的問題，吳尊友表示，根據歷史經驗判斷，只要疫苗接種率達到某個臨界值，就能形成群體免疫。即使有病例傳入，也不會造成流行。但是Omicron出現以後，特別是像美國和英國等地的疫情，以及中國近期天津的疫情，都說明現在的疫苗還抵擋不住Omicron。疫苗的有效性在於減輕感染後的症狀，減少死亡，在預防傳播，控制疫情擴散方面的效果，可能不及原先想像。

吳尊友認為，雖然「誰的疫苗接種率高，誰就可以先打開國門」的理論仍然成立，而中國的疫苗接種率是全球最高的國家之一，已達80%以上，但中國現在採取的政策和世界大多數國家不一樣，「所以，疫苗接種到一定程度後，能不能打開國門，什麼時候打開國門，怎麼打開國門，都還需要進一步觀察和分析。」