Omicron｜吳尊友：變流感可能性很小　中國打開國門需進一步研究

撰文：葉琪
出版：更新：

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友接受內地傳媒訪問，他提到新冠肺炎在變種病毒Omicron（奧密克戎）的影響下，變成流感的可能性很小。
另一方面，吳尊友更認為，歐美國家可能會在今年春季以後放開疫情管控，對他們來說是對其本國疫情基本沒有多大影響，但對中國構成的壓力會比較大，而中國怎麼應對此種變化，乃至打開國門，還需要進一步研究。

吳尊友指出，流感是上呼吸道疾病，主要感染咽喉部位，但冠狀病毒是下呼吸道疾病，主要感染肺部，也有可能感染人體其它器官。由於病毒感染的部位不一樣，出現的症狀就不一樣，例如肺部感染容易引起肺炎，上呼吸道感染卻很少會引起肺炎。此外，感染新冠病毒的病死率，即使是如今病死率較低的Omicron，也會比流感高。

吳尊友又稱，從免疫力角度來說，流感疫苗的保護效力比新冠疫苗要長，前者時長能夠維持一年，但新冠疫苗只有3至6個月。

至於打開中國國門的問題，吳尊友表示，根據歷史經驗判斷，只要疫苗接種率達到某個臨界值，就能形成群體免疫。即使有病例傳入，也不會造成流行。但是Omicron出現以後，特別是像美國和英國等地的疫情，以及中國近期天津的疫情，都說明現在的疫苗還抵擋不住Omicron。疫苗的有效性在於減輕感染後的症狀，減少死亡，在預防傳播，控制疫情擴散方面的效果，可能不及原先想像。

吳尊友認為，雖然「誰的疫苗接種率高，誰就可以先打開國門」的理論仍然成立，而中國的疫苗接種率是全球最高的國家之一，已達80%以上，但中國現在採取的政策和世界大多數國家不一樣，「所以，疫苗接種到一定程度後，能不能打開國門，什麼時候打開國門，怎麼打開國門，都還需要進一步觀察和分析。」

深圳現第二宗Omicron個案：與首宗不同源　為今年第三宗獨立疫情新冠肺炎｜內地增23宗本土病例　外交部駐港公署調整旅行證業務中國向世衛提交中醫藥治療新冠肺炎報告　重症患者效果明顯
新冠肺炎
Omicron變種病毒