二十大連續打虎　王銘暉頻繁缺席重要會議　曾被下屬妻子舉報

中共十九屆六次全會後，二十大前的連續打虎釋放信號。四川省人大常委會副主任王銘暉1月22日被宣布落馬；翌日，中國儲備糧管理集團有限公司黨組成員、副總經理徐寶義落馬。



中共中央紀委國家監委官網22日發布消息，四川省人大常委會副主任王銘暉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。王銘暉現年62歲，四川資陽人，長期在四川工作，仕途從未跨省，曾擔任宜賓市委書記、四川省副省長，四川省委常委、省委秘書長，四川省人大常委會副主任、黨組副書記等職。

從2022年1月8日起，短短兩週時間內，已有張永澤、王濱、劉宏武、王銘暉4位省部級官員被查。

連續缺席重要會議

《中國新聞周刊》梳理公開報道稱，王銘暉最近一次公開露面是五天前。

據《四川日報》報道，1月17日下午，四川省十三屆人大五次會議預備會議選出的大會主席團舉行第一次會議，會議表決推選13位大會主席團常務主席，王銘暉位列第三。

1月18日，四川省第十三屆人民代表大會第五次會議在成都開幕，身為大會主席團常務主席的王銘暉，一反常態未參加會議，三天後，大會閉幕，同樣未見其公開報道。

據川觀新聞報道，1月21日下午，四川省十三屆人大常委會舉行了第三十三次會議。會議審議表決通過了《四川省人民代表大會常務委員會關於接受王銘暉辭去四川省第十三屆人民代表大會常務委員會副主任職務的決定》。

此前，王銘暉如常出席活動。1月13日，參加四川省人大常委會黨組召開的民主生活會，12日到德陽市參加走訪慰問活動，慰問困難群體、道德模範和專家人才等。

王銘暉起步於基層，僅13年時間，即從資陽縣明陽鄉水利員升至縣委副書記。之後歷任樂至縣（資陽市下轄）委副書記、縣委書記，資陽地委副書記，資陽市委副書記。

2005年7月，王銘暉轉戰四川省其他地市，先後任內江市委副書記、市長，省委副秘書長、辦公廳主任，宜賓市委書記。

2016年6月，56歲的王銘暉升任四川省副省長。之後提升明顯加快，2017年3月兼任省委秘書長、省委改革辦主任等職，5月任省委常委、秘書長，9月卸任副省長一職。

2020年1月，60歲的王銘暉退出省委常委班子，任省委秘書長，同年5月轉任四川省人大常委會副主任、黨組副書記，直至落馬。

曾被下屬妻子微博舉報

晉升四川省副省長前，王銘暉主政宜賓近三年半（2013年1月至2016年6月）。

上任5個月後，王銘暉「燒了一把火」。為改善當地營商環境，他設立書記、市長熱線，接受市民監督，同時表態打擊吃拿卡要行為，查處那些一心想做太平官，不敢幹實事的官員。

王銘暉還在會上說：「我在這裏向全市表態，市委從我做起，帶頭執行環境興市各項規定，接受全市人民監督。」

然而相關巡視整改通報顯示，宜賓存在不少問題。2015年8月至12月，四川省委巡視組對宜賓、攀枝花、德陽等市進行了常規巡視。

其中，有關宜賓的整改通報顯示，宜賓市存在「濫發獎金補貼、收送紅包禮金」，「行業性、系統性腐敗」，選人用人上「跑官要官、說情打招呼」諸多問題。

此外，在王銘暉主政宜賓期間，2015年宜賓市公安局發生了正副局長「鬥法」事件。時任宜賓市公安局常務副局長趙飛多次實名舉報宜賓市副市長、市公安局局長魏常平。

據《上游新聞》此前報道，兩人的矛盾是由報賬而起，且數額較大。趙飛在宜賓公安局工作期間分管財務工作，包括局長魏常平在內，報銷都是要由趙飛簽字。

知情人說，趙飛曾多次提醒過魏常平，但魏常平不以為然。為了事後備查，趙飛對魏常平的賬作了備份。

後來，趙飛夫婦聽到趙飛將被調查的流言，趙飛認為，這是魏常平濫用職權，打擊報復，準備向中紀委反映。然而就在赴京舉報前一刻，趙飛被宜賓市紀委實施「雙規」。

之後，趙飛妻子文正秀在社交媒體上公開正副局長「鬥法」內幕，引發輿論關注。最終結果是趙飛解除「雙規」，魏常平免職後被調查。2019年8月，魏常平因受賄罪獲刑11年半。

2016年4月，一篇有關趙飛妻子文正秀向王銘暉微博喊話的文章流傳。文章指，在魏常平打擊報復趙飛的事件中，王銘暉與向輝禮（時任宜賓市紀委書記）扮演重要角色。

在正副局長「鬥法」事件結束後，向輝禮亦不再擔任宜賓市紀委書記一職。2017年1月，向輝禮被四川省紀委給予撤銷黨內職務處分。

兩天前，十九屆中央紀委六次全會在北京閉幕。全會提到，保持反對和懲治腐敗的強大力量常在，堅定不移把反腐敗鬥爭推向縱深。

1月23日9時，中共中央紀委國家監委通報：中國儲備糧管理集團有限公司原黨組成員、副總經理徐寶義涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。