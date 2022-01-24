疑曾被強行送往精神病院治療　湖南教師李田田宣布離開湘西

曾被湖南湘西永順縣地方政府以「精神病」為由，送往精神病院的小學老師李田田，昨日（23日）在微信公眾號上宣布離開家鄉。



李田田在公眾號發表《寫給家鄉：離開是為了有尊嚴地活着！》文章，寫道，「我已經離開了湘西，離開了那座我生活了27年的小縣城。我與愛人拖着幾袋行李、一箱書籍、還有身心俱疲的靈魂，在異常寒冷的冬季、在闔家團圓之際，踏上了『背井離鄉』之旅」。同日下午，相關文章已無法閱讀，顯示「此內容因違規無法查看」。

2019年10月11日，李田田曾發表一篇題為《一群正在被毀掉的鄉村孩子》的文章，反映基層學校檢查過多、教師負擔過大，批判基層「形式主義」。此後，她被永順縣領導深夜約談，直至湘西自治州委、州政府介入調查並承諾整頓，事件才告一段落。

財新網此前報道，去年12月，李田田稱遭到湘西州永順縣教體局、公安局多個部門上門談話，要求她就微博言論在相關材料上「簽字認錯」，並被「強行」送往精神病院接受治療。

李田田的好友透露，「簽字認錯」或與李田田在微博上談論上海震旦職業學院原教師宋庚一事件有關。宋庚一曾在課堂上質疑「南京大屠殺死30萬人」沒有真實數據支持，有學生拍片並上載網絡，引發輿論抨擊，宋庚一最終遭校方開除。