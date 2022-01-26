北京冬奧｜熱帶國牙買加相隔24年再闖冬奧　打破障礙比榮耀更重要

牙買加再一次證明，沒有下雪的地方仍可以出產冬奧運動員。該國男子雪橇隊在暌違24年後獲得北京冬奧資格。



位於熱帶的牙買加，近日獲得北京冬奧三個雪車項目的入場券，令人懷念起1988年的熱血雪橇隊奮鬥事蹟。

牙買加男子雪橇隊在暌違24年後獲得北京冬奧資格。（Team Jamaica Twitter）

1988年加拿大卡加利冬奧，當年牙買加雪橇隊因為資源不足，選手甚至得向別國借雪橇參賽，雖然沒有取得獎牌，不過選手的故事被翻拍成電影《Cool Runnings》，激勵了牙買加許多年輕運動員，包括將出戰北京冬奧的Shanwayne Stephens。

「不管你是誰，來自哪裏，如果你真的想要實現什麼，你可以踏前去實現它，我認爲這裏的人也一樣。」

牙買加雪橇隊的故事，在90年代的故事被翻拍成電影《Cool Runnings》。（網上圖片）

熱帶國家要派選手參加冬奧，這個想法到現在仍會讓人覺得不可思議，就在1988年，一群滿懷壯志的男子，由溫暖如春、陽光明媚的島嶼遠征到加拿大的雪山，在一場冬季運動會面對熟習雪境的瑞士、挪威、俄羅斯隊。

然而，1988年後，牙買加男子雪橇隊再沒有參加奧運會，直到24年後的今屆。

「牙買加，我們有一支雪橇隊向北京進發！」牙買加隊在官方Twitter上公布。

牙買加雪橇隊在疫情期間以Mini Cooper練習體能。（網上圖片）

牙買加在男子四人雪橇和雙人雪橇、女子單人雪橇項目中獲得一席之地，女子單人雪橇是北京冬奧的新增項目。

牙買加男子雪橇選手Ashley Watson興奮地對天空新聞表示：「這太棒了，感覺不太真實，這是一種莫大的榮譽，很榮幸能成為其中一員，希望能激勵下一代牙買加運動員，從我們所做的事情得到鼓勵，這是一件打破障礙、突破自我的事情。」

隊員Nimroy Turgott說：「每個人都為我感到非常高興，因為他們看到我的訓練方式，跟我對這項運動的認真程度。」

牙買加雪橇隊表示打破障礙、突破自我比獎牌更重要。（網上圖片）

比起炎熱的氣候，疫情亦變成牙買加雪橇隊的考驗。

雪橇隊曾在2020年到奧地利等國出賽，其後轉到英國訓練，惟受疫情影響，英國健身設施均已關閉，隊友只好通過特別的方式作體能訓練，就是在路上來回推動一部Mini Cooper。

將在冬奧擔任駕駛位置的Shanwayne Stephens說：「我們通常進行阻力訓練，所以想出方法恢復訓練，推車是一個不錯的方法。」Stephens笑言，一開始鄰居們看他們落力地推汽車還以為壞車，上前準備幫忙時才知道這是一種特殊的訓練方式。

「我們想突破自己和障礙，而不是只為了名譽。」牙買加隊Ashley Watson說。

事實上，由於雪橇隊近年漸漸有成績，他們在去年11月曾獲資金和贊助到加拿大的訓練中心受訓。對於北京冬奧目標，雪橇隊在冬奧的最佳成績是第14位，今屆他們希望能突破最佳。