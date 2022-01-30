教育雙減｜寒假非學科校外培訓班「惡意漲價」　三部門將專項整治

去年7月，「教育雙減」政策落地，嚴打學科類校外培訓課程，嚴格取締補習班，許多補習班面對轉型難題宣布倒閉。但在政策落地後，非學科類的校外培訓班卻逆勢成長，許多爸媽改送孩子去上興趣班，學習畫畫、音樂和手工藝，但卻有不少非學科類校外培訓機構惡意漲價。



教育部、國家發改委、市場監管總局三部門聯合印發《通知》，部署開展非學科類校外培訓收費專項整治工作。據了解，治理非學科類培訓收費將作為今年鞏固校外機構治理及「雙減」改革成果的一大重點。



《通知》指出，隨著寒假到來，非學科類培訓市場行銷急速升溫，一些培訓機構趁機漲價、傾銷課時，製造焦慮，加重家庭經濟負擔，對沖「雙減」成效，必須堅持以人民為中心，全面加強非學科校外培訓監管。

鍾藏政不看好內地補習班轉作興趣班，轉型提供素質教育。（高仲明攝）

《通知》要求，各地立即行動、不留死角、嚴查重處，堅決整治花樣翻新、形式多樣侵害人民群眾利益的培訓收費行為，並要迅速開展全面排查。



《通知》指出，要突出專項整治重點，包括非學科類培訓收費專案與標準、收費公示制度執行、《中小學生校外培訓服務合同（示範文本）》使用情況、培訓預收費監管等情況。

《通知》強調，必須堅持邊摸排邊整改，對排查發現的各種問題，明確整改具體事項和時間表，逐一對賬銷號。對不具備相應資質條件的培訓機構，要堅決關停；對不落實培訓預收費監管要求的，要嚴控資金流向，嚴防「卷錢跑路」等問題發生。

而對於影響比較惡劣的未按規定明碼標價、價格欺詐、虛假宣傳、誘導消費等問題，《通知》提到，要對有關責任人進行嚴肅問責，及時向社會通報整改情況，形成震懾，提升人民群眾對「雙減」工作的信心和獲得感。

去年嚴打補習班 琴棋書畫才藝班逆勢成長

去年7月中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，「教育雙減」政策宣布落地，嚴打學科類校外培訓課程，許多補習班受到衝擊宣布倒閉或傳出拖欠教師工資，面臨轉型難題。

體育和藝術類培訓班在內地成為家長「新寵」。（馬煒傑攝）

但在「教育雙減」政策落地後一個月，根據《央視財經》報道，非學科類的校外培訓班卻逆勢成長，許多爸媽改送孩子去上興趣班，學習畫畫、音樂和手工藝。（延伸閱讀：教育雙減｜不補習改學「琴棋書畫」 內地體育藝術培訓班成搶手貨）

天眼查數據指出，「雙減政策」發布以來，一個月體育和藝術類培訓相關企業增加超過3萬家，比同期成長99%。

綜合內地媒體報道，1月29日教育部召開全國視頻會議，針對社會反映強烈的非學科類校外培訓機構惡意漲價、違規傾銷課時等突出問題，部署非學科類校外培訓收費監管工作，全面規範非學科類校外培訓收費行為。

會議指出，非學科類校外培訓與學科類校外培訓一樣，都應當堅持教育公益屬性，非學科類校外培訓收費要根據市場需求、培訓成本等因素合理確定收費項目和標準，堅決遏制過高收費和過度逐利行為。

教育部指出，要把治理非學科類培訓收費作為今年鞏固校外機構治理及「雙減」改革成果的重要方面抓實、抓細、抓出成效，堅決防範打著「非學科類校外培訓的旗號」侵害人民群眾利益問題。