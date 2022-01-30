北京冬奧｜中國代表團首次派出雙旗手　高亭宇曾於上屆比賽奪銅

北京冬奧會將於2月4日舉行。

今日（1月30日），北京冬奧會開幕式上中國代表團旗手確定為速度滑冰運動員高亭宇，以及鋼架雪車女子運動員趙丹，為中國代表團在冬奧會上首次派出雙旗手。



在歷年的冬奧會上，速度滑冰及花樣滑冰一直是誕生最多旗手的項目。隨着高亭宇的當選，速度滑冰將成為首個誕生5名開幕式旗手的項目。

1997年出生的高亭宇來自黑龍江伊春，他8歲開始接觸滑冰，11歲時進入牡丹江市梯隊接受專業訓練，3年後被選拔到黑龍江省速度滑冰隊。2016年的第十三屆全國冬運會上，高亭宇奪得速度滑冰男子500米金牌，同年5月入選國家隊。

2017年2月，高亭宇在日本札幌舉行的亞冬會速度滑冰男子500米比賽中奪金，並成功打破亞洲紀錄。2018年的平昌冬奧會，他在速度滑冰男子500米決賽中摘銅，成為首位獲冬奧會獎牌的中國男子速度滑冰選手。

2018年的平昌冬奧會，高亭宇在速度滑冰男子500米決賽中摘銅。（視覺中國）

趙丹生於2002年，年紀輕輕的她在國際賽事上已有不俗的成績。在接觸冰雪項目前，趙丹是一名三級跳遠選手，曾在內蒙古自治區第十四屆運動會中獲得了女子U18組的跳遠、三級跳遠冠軍。

在參與鋼架雪車項目後，趙丹在2018年進入國家隊，並在2020年瑞士聖莫里茨的冬青奧會上首登大賽舞台，最後以第七名的成績收官。去年底，趙丹在鋼架雪車洲際盃因斯布魯克站中，以兩次滑行排名第一的成績奪冠。

據了解，北京冬奧會是中國體育代表團首次參加女子鋼架雪車的比賽項目，包括趙丹和四川選手黎禹汐將共同代表中國隊出戰。