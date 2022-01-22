春晚2022｜陳妍希趙麗穎現身央視搶焦點　為春晚進行綵排？

每年的「央視春晚」（中國中央電視台春節聯歡晚會）都是外界的關注焦點，而最近有不少明星就被捕捉到頻頻出入中央電視台，相信他們是為春晚進行綵排，近日更進行首次的春晚大聯排。而在眾多明星中，有三位特別引來網友關注，事關其中有兩位是首次參加春晚，而另一位則是相隔31年再登上春晚舞台，所以令大家特別期待。

央視春晚向來是焦點。（影片截圖）

不少明星被捕捉現身央視。（微博圖片）

事實上，對於一些流量高的人氣偶像，按理說他們應該經常獲邀參加央視春晚，殊不知原來是外界的錯覺。就好似人氣女星楊冪，出道多年亦只是在去年第一次參加央視春晚，正因為如此她獲得不少關注點。而最近頻頻被捕捉現身央視的趙麗穎，傳她將會現身今年的央視春晚舞台。演技備受肯定的她，更傳出今年她表演的是小品節目，如果消息屬真趙麗穎將在全國人民面前現場直播展示演技，看來壓力頗大的。

傳趙麗穎將央視春晚。（趙麗穎工作室微博圖片﹑影片截圖）

而另一位則傳出在央視春晚名單中的就是台灣女星陳妍希，同樣地如果消息屬真，她將是首次參加央視春晚。而作為演員的她演技受到肯定之外，其實她的唱跳能力同樣獲得大家肯定，其去年參加綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》時候，多次展現舞技同歌聲，整合實力絕不輸年輕唱跳歌手。雖然央視春晚還未公布節目單，不過網友就已猜測她表演唱歌機會較大。

陳妍希唱跳實力不俗。（陳妍希微博圖片﹑影片截圖）

最後一位傳在央視春晚名單的就是「校長」譚詠麟，出道多年的他其實已經不是第一次登上央視春晚舞台，對上一次參加央視春晚是1991年演唱《水中花》，這一幕表演成為不少人的春晚經典回憶。而今年則是他相隔31年後再一次登上央視春晚，對他意義非常重大。事實上，還有一個亮點就是傳他會聯同溫拿其他成員一起表演，首次以溫拿五虎登上這個重要舞台。而網友們亦非常幽默表示對上一次虎年（2010年）央視邀請了三隻老虎「小虎隊」表演，今年虎年則有五隻老虎，甚具有虎虎生威的感覺，非常幽默。

溫拿五虎會登上央視春晚舞台？（張嘉敏攝）