落馬大學校長被曝長年住賓館與年輕女性鬼混　收藏色情片近千部

1月27日，湖南省紀委監委網站播出專題片《反腐倡廉永遠在路上》第一集《絕不饒恕》，片中披露了原湖南廣播電視大學校長彭元的受賄詳情。



原湖南廣播電視大學黨委副書記、校長彭元。（湖南電視台截圖）

據該部專題片，彭元出生於1961年，1980年2月參加工作，曾任湖南交通職業技術學院黨委書記、院長。當上「一把手」後的彭元，很快遭到不法商人賄賂。彭元說，「這些老闆們就是天天圍著你轉，你想唱歌就唱歌、你想喝酒就喝酒，你想找異性朋友他就幫你找異性朋友」。

專題片指，在學校隻手遮天的彭元，插手新校區六成以上的工程，大搞權錢交易。他說：「學校的這些大項目，基本上我想給誰就給誰。」輕輕鬆鬆一個招呼，他就得到了300多萬元（人民幣，下同）的感謝費。

專題片中披露，彭元縱情聲色，特別是到湖南廣播電視大學後，長年住在賓館，經常與老闆或年輕女性玩在一塊，收藏色情片近千部。據供述，其半數以上違紀違法所得都花在異性朋友身上，以致連退贓都拿不出錢來。

在2021年5月28日，彭元被查；2021年11月19日，彭元被開除黨籍。經查，彭元利用職務便利，為相關企業和個人在承攬工程項目、轉讓土地使用權等事項上提供幫助，非法收受他人所送財物共計1,500餘萬元。日前，因涉嫌受賄犯罪，彭元已被依法逮捕。