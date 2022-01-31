杭州發8萬新春禮包給隔離民眾　零食圍巾春聯都有網民讚「暖心」

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（30日）內地新增本土確診病例40宗，本土無症狀感染者4宗。其中25宗在杭州市。而杭州市政府為了讓在封控區、隔離區的民眾都能過好年，杭州市政府準備了8萬份的新春禮包給隔離區的工作人員和民眾。



據了解，該份新春禮包已陸續送到隔離區的民眾手中，裡面不只有即食麵、零食更有一條供保暖的紅圍巾、保溫杯以及一個大大的福字春聯，許多網民收到後在網絡分享禮包內容直呼「暖心」，



據了解，杭州本輪疫情已累計報告本土確診病例83宗。杭州市目前已劃定63個「三區」，其中封控區10平方公里、1萬人，管控區45平方公里、約14萬人，防範區360平方公里、27.8萬人。封控區足不出戶，生活保障物資送貨上門；管控區只進不出，不出小區，除核酸檢測需要下樓外，也參照封控區管理；防範區非必要不離區，嚴格限制人群聚集；「三區」內非生活必需的公共場所全部停業。目前集中隔離人員已超過3萬人。

杭州將兩個屋苑內合共近萬名居民，統一轉移至集中隔離點：

而為了讓封控區、管控區內的居家及隔離點的隔離人員過好年，杭州準備了8萬份「新春大禮包」。29日晚間，佔地5000平方米的聯華華商集團物流基地內燈火通明，近500名工作人員分成25個工作小組打包，第一車新春大禮包裝車在29日晚間啟運。

30日早上8時50分，第一批5萬7000份新春大禮包打包完畢已陸續送到各個隔離點，剩餘2萬多份新春大禮包也在30日打包完成，希望在31日除夕前送給封控和管控區的民眾。而許多杭州隔離區的網民也紛紛在網上分享自己收到的新春禮包照片。

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從網民上傳的圖片中可以看出，該新春禮包中不只有零食、泡麵、飲料更有保溫杯和紅色的羊絨圍巾，亦有民眾上傳他一天在隔離區中收到的青菜、雞肉等，表示一整天收到了三個禮包感到「非常暖心」。另外該禮包中除了有春聯更有一封打印的信件，標題是「致為抗疫努力的你」為隔離的工作人員和民眾打氣。

內地網民盛讚杭州的禮包內容豐富，稱「你可以永遠相信杭州」。也有網民稱讚杭州和深圳的防疫「反應快又兼顧溫暖」，亦有網民提到，立志以「嫁到杭州」為目標。

不過杭州市在1月28日，將列入封控區內近萬名居民連夜被接走集中隔離，但因政府準備不足、安排不周曾一度出現混亂，亦有人質疑大批居民被集中撤離，存在交叉感染的風險。

1月31日，浙江省衛健委副主任孫黎明在新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上稱，杭州本輪疫情社會面風險已基本控制。