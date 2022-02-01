新冠肺炎｜內地增27宗本土確診杭州佔13　當地本輪疫情個案近百

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（1月31日）內地新增本土確診病例27宗，新增本土無症狀感染者1宗。



新增本土確診病例方面，浙江13宗，均在杭州市；天津7宗，其中河北區4宗、紅橋區2宗、津南區1宗；河北4宗，均在衡水市；北京2宗，其中朝陽區1宗、豐台區1例；廣東1宗，在深圳市。

新增本土無症狀感染者方面，1宗在北京豐台區。

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杭州疫情方面，當局指昨日新增的13宗本土確診病例均為集中隔離點發現。由1月26日至1月31日，杭州本輪疫情已累計報告本土確診病例96宗。

浙江省衛健委副主任孫黎明昨日表示，杭州本輪疫情集中隔離點和管控重點人群的檢測發現比例、病例進入隔離點（封閉管控區域）到確診報告的間隔時長均呈上升趨勢，提示社會面傳播風險正逐步下降，特別是自1月29日以來所有新增病例全部來自集中隔離點，提示社會面風險已基本得到控制。

杭州將兩個屋苑內合共近萬名居民，統一轉移至集中隔離點：

深圳疫情方面，昨日新增的1宗本土確診病例為一名45歲女子，為寶安區石岩街道某公司的牙模設計員，平日居住在東莞市鳳崗鎮保利百合花園。當局表示，目前該宗疫情源頭暫不明確，仍需根據流行病學調查和基因測序結果作進一步研判。

涉及的寶安區石岩街道羅租社區艾美特科技園B棟調整為中風險地區。因該女子確診前在深圳大學附屬華南醫院發熱門診就診，醫院已暫停門急診醫療服務，開展應急處置，落實人員及環境篩查等防控措施。