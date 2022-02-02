新冠肺炎｜內地增36宗本土確診　深圳現Omicron疫情波及廣東4市

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（1日）內地新增本土確診病例36宗，新增本土無症狀感染者4宗。

深圳證實1月31日報告的1宗確診病例感染Omicron，廣東昨日多地報告的新增本土確診病例均為該深圳報告病例的密切接觸者。



新增本土確診病例方面，浙江15宗，均在杭州市；天津12宗，其中河北區6宗、濱海新區4宗、河東區2宗；廣東6宗，其中深圳市2宗、惠州市1宗、梅州市1宗、河源市1宗、雲浮市1宗；北京2宗，均在豐台區；河北1宗，在衡水市。

新增本土無症狀感染者方面，4宗均在廣東，其中雲浮市3宗、深圳市1宗。

深圳疫情方面，當局昨日通報，本輪本土疫情始於1月31日報告的1宗確診病例。昨日新增的2宗本土確診病例及1宗本土無症狀感染者均與1月31日報告的病例屬於同一傳播鏈。

深圳市疾控中心已完成1月31日報告病例的全基因組測序，測序結果為Omicron變異株（BA.1進化分支）。經國家疾控中心和廣東省疾控中心比對，該病例與國內此前發現的多宗本土Omicron疫情病例均不同源，與近期深圳市境外輸入病例感染的病毒序列也不同源，與全球數據庫北美上傳的一些基因組序列100%同源。初步判定，本輪本土疫情為一次新的獨立疫情。目前，疫情溯源工作正在進行中。

此外，除深圳外，廣東多地也報告新增本土確診病例，梅州、河源、惠州、雲浮的病例均為1月31日深圳報告病例的密切接觸者。

深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室發布通告，希望市民群眾非必要不離深，確需離深的，自2月1日24時起，須持有48小時內核酸檢測陰性證明。深圳機場也發布重要提示，自2月1日24時起，旅客持有48小時內核酸檢測陰性證明方可進入航站樓。