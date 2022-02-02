張文宏：疫情完全在掌控之中　未來抗疫是要奪回正常生活

國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨日（1日）在微博表示，只要沒有大規模的醫療擠兌，即使現在沒有特效藥，疫情完全在掌控之中，未來中國一定能夠通過疫情管控與創新藥物的研發實現無醫療擠兌和低病死率抗疫模式。

張文宏又表示，未來抗疫，應該就是不斷努力奪回正常生活的過程。



張文宏又表示，人類基本已經了解Omicron的特徵，並制定了應對方法，但他不同意Omicron是上帝賜予的完美的減毒毒株，根本不需要疫苗。

張文宏引用英國衛生安全局（UKHSA）的數據指，如果不接種疫苗的話，在60歲以下的人群中，Omicron的病死率是0.03%，與季節性流感差不多；隨著年齡的增高，病死率逐漸上升，60-69歲之間的老人如果不接種疫苗，病死率是2.65%；70-79歲之間的老人如果不接種疫苗，病死率是8.87%；80歲以上的老人如果不接種疫苗，病死率是21.54%，

張文宏稱，人類今天能夠從容應對Omicron，部分國家準備結束疫情管控，就是因為接種疫苗後的住院率與病死率都獲得了大幅度的降低。

不過張文宏指出，即便是接種了三針疫苗，高齡患者中仍然有較高的病死率（高達1.8%以上）。如要避免這種情況發生，還需要特效藥物與醫療分級管理，同時還需要對這部分高危的脆弱人群實施特殊保護，無論是用疫苗還是藥物。

最後他又引述了自己向一名專家拜年時的說法：「最壞的日子要慢慢過去啦，中國知道怎麼對付這個病毒，不過不會那麼匆忙著急，我們如果要以極低病死率渡過這次疫情，需要的時間可能會稍長一些。」