春晚2022｜沈騰小品一句對白帶挈　同名虛擬貨幣即時爆升逾1000%

年廿九（1月31日）晚上播出的2022年央視春晚，其中在小品《還不還》，知名男演員沈騰在表演時提及時下熱門的「元宇宙」概念，並有一句對白是他吹噓將成為元宇宙裡的「dog king」。

內地傳媒報道，這一句對白意外令同名虛擬貨幣「dogeking」在當晚立即獲得追捧，升幅一度超過1000%，24小時成交量達245萬美元（約合人民幣1558萬元）。



在《還不還》中，沈騰飾演有能力還錢，卻一直欠債不還，甚至已被列入失信人名單變成「老賴」。此時，兩名舊同學上門追債，沈騰就騙稱已把欠債投入到元宇宙中，將會在其中販賣寵物犬，「我研究了，目前在元宇宙裡面，還沒有人倒騰（販賣）狗，我要抓住這個機會，在不久的將來，我就會成為這個元宇宙裡最大的狗販子，狗王，dog king。」

據公開資料顯示，「dogeking」為幣安智能鏈（BSC）上的代幣，為虛擬貨幣狗狗幣的衍生幣種，在2021年11月推出。「dogeking」流動性鎖定一年，項目完全去中心化和社區驅動，但官網並未給出項目背後團隊的名稱和資料，也並未提供白皮書。

同名虛擬貨幣「dogeking」獲得追捧，升幅一度超過1000%。（CoinMarketCap）

「Dogeking」在央視春晚上被提及後漲勢凶猛，惟內地傳媒引述業內人士提醒，「dogeking」的暴漲可以看作一種粉絲經濟效應，但其實際應用價值較小，籌碼過於集中，很容易出現市場操縱風險。「dogeking」目前的價格暴漲更多來自於營銷炒作，後期不排除會有大戶拋售離場的可能，因此風險較大。