杭州疫情｜在同一間母嬰店洗澡玩耍　10名嬰兒確診最小僅5個月大

內地多地出現新冠朋炎疫情反彈，浙江杭州是「重災區」之一，連日來都有發現本土確診病例。

杭州市衛健委副主任應旭旻在周三（2日）的發布會上透露，截至當天已收治一批共10名嬰兒確診病例，年齡最小僅得5個月大。他們均為同一群組，在一間母嬰店內洗澡、玩耍，由於環境密閉、停留時間長導致感染。



應旭旻指，上述病例大多數有不同程度咳嗽、咳痰，市衛健委已專門組織省市知名兒科專家組成的聯合專家組，為每名嬰兒制定個性化治療方案。具體來說，將會以對症治療為主，並根據各自的年齡與病情，適當輔助霧化吸入，以及鼻噴劑、顆粒劑等適合兒童使用的抗病毒的治療藥物，亦會酌情配合中藥治療。目前所有嬰兒的病情都穩定。

應旭旻並提到，針對1歲以下的嬰兒患者，醫院特別制定專班護理，會根據不同的需求，將嬰兒奶粉以及奶瓶、尿片等送到隔離病房。針對4個1歲以下的嬰兒，醫院則會實行24小時陪護，努力通過精心治療與照顧使其康復。此外，醫院亦有通過微信視像等方式與家長交流，使家長能夠隨時了解孩子在醫院內的治療康復情況。

據指，涉事的「咕甜全球進口母嬰生活館」位於杭州市富陽區，該店在1月29日晚起被劃為高風險地區。及後至1月31日下午4時30分起，富陽區範圍內的高速公路、國省道、縣鄉村道、軌道交通、水路等實施交通管制，人員、車輛只進不出。