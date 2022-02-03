放棄專利讓白血病救命藥僅每盒290元　王振義院士：只想病人能好

據央視周三（2日）報道，著名血液學專家、中國工程院院士王振義改變了「殺死腫瘤細胞時損害正常細胞」的療法，引導腫瘤細胞「棄邪歸正」，讓急性早幼粒細胞白血病成首個可被治癒的腫瘤。為救更加多的患者，他不惜放棄申請專利，使得一盒藥僅290元人民幣並納入醫保。



王振義已經98歲高齡，從醫超過60年，取得一系列具有國際影響的科研成果並培養出一批血液學專業人才，曾經獲得2010年國家最高科學技術獎的他先後培養出陳竺院士、陳賽娟院士、陳國強院士，令「一門四院士」被傳為佳話。

在白血病領域，王振義創造性地提出不損傷正常細胞情況下的腫瘤細胞誘導分化治療理論，在國際上首創使用全反式維甲酸誘導分化治療急性早幼粒細胞白血病取得成功。

報道指，過往，治療方法是必須殺死腫瘤細胞，這導致雖然除掉腫瘤細胞，但正常細胞也受到嚴重損害的後果。王振義曾言道：「關於腫瘤細胞，就像自己的孩子有一個變壞了，那我到底是打他好呢，還是教導他好呢？」而其「誘導方法」，就相當於「勸導它不要做『壞人』，要做『好人』，『棄邪歸正』」。

正得益於王振義，急性早幼細胞白血病成為人類腫瘤治療史上首個能被治癒的腫瘤，而十粒裝的救命藥至今只售290元並納入醫保。這背後是因為王振義放棄了專利申請，對於這決定，王振義直言自己只想解決病人的問題，並不在意能否賺錢或提高名譽，「我只想病人能好」。

值得一提的是，王振義這些年將獲得的逾千萬元獎金幾乎全部捐出，還寫下遺囑，冀把積蓄捐給病人，「要給窮人幫助，要想到大家」。