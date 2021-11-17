江蘇少女白血病復發無錢醫　電工助售空逾3000草雞籌錢救命

撰文：林芷瑩
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江蘇淮安盱眙縣電工鄭漢林，近日走訪各村用電情況時，得知有村民白血病復發急需骨髓移植，但因未能解決醫療費而愁眉不展。為了籌集醫療費，鄭漢林幫助對方緊急變賣草雞，僅用4天就將3000多隻草雞賣出。

鄭漢林是國網盱眙縣供電公司台區經理，日前到革命老區黃花塘鎮舊鋪村日常走訪時，發現村民岳維剛一家愁眉苦臉、雙眼紅腫，和往日的歡樂全然不同，「我一進他家，看到他們蹲在地上，眼睛還紅腫著，我就多問了一句，想看看他們發生什麼事了」。

經詢問得知，岳維剛的21歲女兒小花（化名）白血病復發，急需做骨髓移植。去年，小花第一次生病時，岳維剛就已經花光積蓄，更向親戚朋友借了不少錢，至今仍未還清。女兒舊病復發對岳維剛的打擊很大，因為疫情防控，家中唯一能變賣的3100多隻草雞一時間也難以賣出，「我的雞有一部分也就剛剛成熟，不知道能賣出去多少」。

鄭漢林見狀，當場將身上僅有的200元（人民幣，下同）給了岳維剛。離開後，鄭漢林一直放不下小花舊病復發一事，於是再次聯繫岳維剛，希望能幫他解決草雞賣不出的難題。他在朋友圈、微信群以受其他短片平台，講述小花一家的難處，並希望大家能夠伸出援手。

不久後，鄭漢林的呼籲得到好心人的響應，盱眙縣當地一些知名的網紅、博主也發動自身影響力前去「支援」，許多熱心人士加入愛心隊伍，甚至有在外地工作的人委託鄭漢林代為捐款。與此同時，鄭漢林的22名同事得知後主動 「組團」上門購買草雞，短短4天時間內，岳維剛家中的3000多隻草雞全部售空，共籌集12餘萬元。

岳維剛先用賣雞所得的12餘萬元，還清去年女兒生病治療所欠下的部分債款，再將剩餘的45000元用於女兒本次的第一筆治療費上，「鄭漢林和我非親非故，幫這麼大忙，天下還是好人多」。

雖然解決了第一筆費用，但小花後續治療還需要花費巨額。目前，鄭漢林積極通過籌款網絡平台繼續為小花籌集後期手術治療費用，「我就是盡我微薄之力，希望小花能有好運，她也一定會有好運的」。

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