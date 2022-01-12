電影《張之洞》遇首映日僅90元票房慘案　網民：臨記人工都不夠發

內地電影市場近年備受關注，2022春節檔已開啟預熱，截至周二（11日）已收穫16.58億元（人民幣．下同），平均每天逾1.5億元。然而，上周五（7日）上映的電影《張之洞》卻被認為遭遇「中國影視第一票房慘案」，上映首日全國僅有90元票房，惹來網民調侃，認為這連「臨記」的人工都不夠發。



2021年，內地電影市場因《你好，李煥英》、《長津湖》等相繼邁入「50億票房俱樂部」而顯得欣欣向榮，不過《張之洞》的票房卻實在慘淡不已，根據貓眼專業版的數據，其首日票房僅有90元，上映5日累計票房僅有1998元，只有64人次觀影。電影陷入票房低、排片少的惡性循環，其首映日有42場排片，次日驟降至5場，第三日僅剩2場，四川成都幾名電影院經理甚至表示聽都沒聽說過這部電影。

《張之洞》票房慘淡。 （貓眼專業版）

據了解，《張之洞》由北京太陽花開影視文化有限公司、南皮縣廣播電視台、北京慧橙影視製作有限公司出品，由三醜執導，劉長純、史可、高蘭村、老韻、陳麗娜等主演，主要講述了晚清重臣、洋務派代表人物張之洞一生致力於教育改革，實業救國，奈何時局動盪，清政府腐朽透頂，其窮盡一生之力未能挽回殘局最終落得鬱鬱而終。

對此，北京慧橙影視製作有限公司工作人員回應稱，《張之洞》是一部歷史題材的電影，主創團隊的初衷是盡最大努力弘揚張之洞精神，然而電影上映之後遭遇排片少的困境，票房慘淡實屬無奈。對於網民質疑缺乏宣傳，該工作人員稱主創團隊都在努力，該宣傳宣傳，可是影城不給排片，「我們非常惱火，但那沒辦法」。他更稱，曾有朋友買到電影票後被影院退票處理，讓他們十分難過，「想看電影的影迷根本買不到票，排片實在太低了」。至於導演三醜亦開腔回應表示，因影片商業價值不夠，導致影片上映、排片上面遇到困境，他對此深表遺憾。

事件傳出後，亦隨即引起網民熱議，有人調侃電影如此表現，連「臨記」的人工都不夠發，「再好的題材，一本正經的說教沒用，觀眾用腳投票，失敗」。但也有許多網民表示想支持，只是礙於沒有排片。而耶魯法學院教授張泰蘇在微博稱：「所以我要是在國內，算上老婆孩子，能把票房翻一倍多是嗎？畢竟本科畢業論文就是寫張之洞的，這個電影一定要看。」

據悉，在媒體及網民持續呼籲下，《張之洞》的排片已回升。