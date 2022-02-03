內地電影春節檔現「史上票價最貴」　年初一「勸退」近900萬觀眾

撰文：葉琪
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內地電影業其中一個旺季春節檔正式打響，至今總票房已突破30億元（人民幣．下同），預料可衝擊80億元，一舉打破去年的78.22億元紀錄。
不過，總票房雖然報捷，但不論是大年初一或初一，單日票房及觀影人數均不及去年，其中年初一有近900萬人被「勸退」，年初二票房的成績更差，較年初一暴跌32%，創下春節檔年初二最大跌幅。
內地傳媒分析，影響觀眾進場的重要因素，就是今年出現「史上票價最貴」。

根據「貓眼專業版」數據，大年初一全國電影總票房為14.51億元，不及去年的16.92億元。此外，觀影人次亦只有2589萬人，比去年的3445.8萬人大減近25%。另據「燈塔專業版」數據，年初一的平均票價高達58.6元，創下歷史新高。

在年初二，全國電影總票房進一步下跌至只有9.88億元，跟年初一環比下降32%，創下春節檔初二最大跌幅。與去年年初二的13.79億元相比，同比降幅亦超28%。

內地傳媒報道，以北京地區的戲院為例，眾多戲院的電影票價都有較大比例上調，甚至翻倍，達百元以上者比比皆是。面對戲院漲價，不少影迷都抱怨稱今年春節檔兩張電影票的價格，在平時可以買三到四張，「今年票價極其離譜，割韭菜呢、「疫情開始之後，春節檔全是55+起步，太貴了」。

年初一、年初二的單日票房及觀影人數均不及去年，但因為高昂票價，總總票房有望超越去年創新高。（中新社）

在高票價下，雖然造就總票房成績出色，但亦導致單日票房、觀影人次驟降。報道引述業內人士坦言，受新冠肺炎疫情影響，戲院近兩年經營狀況一直不佳，年中眾多檔期都缺乏優質影片吸引觀眾，進而使春節檔的重要性愈發突出。加上部分地區面臨疫情擾動，上座率需要限制在50%。故此，戲院就借助漲價以維持日常的運營。

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