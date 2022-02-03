北京冬奧｜奧運史上首次　機械人水底下完成火炬傳遞

北京冬奧會明天（2月4日）開幕，在為期三天的火炬傳遞中，最受矚目的可說是首次由機械人在水底下傳遞火炬。



由中國科學院瀋陽自動化研究所（下稱瀋陽自動化所）牽頭研製的兩部機械人，實現奧運史上首次機械人水下火炬接力。

在火炬傳遞中，火炬手將奧運火炬傳遞給水陸兩棲機械人，機械人手持燃燒火炬，沿冰壺賽道旋轉滑入冰洞口；水下變結構機械人向其靠攏，兩部機械人手持火炬在水下精準對接點火；水下變結構機械人手持點燃火炬從冰洞口出水，將奧運火炬傳遞給下一棒火炬手。

兩部機械人由瀋陽自動化研究所牽頭，聯合北京動力機械研究所、廣東智能無人系統研究院等聯合研製。科研團隊突破冰水跨介質高適應性運動控制、複雜流場擾動的水下動態對準、水下機械臂厘米級精準作業、跨介質可靠燃燒組織等關鍵技術，研發國際首支綠色清潔水空跨介質火炬，實現機械人水下高精度對接。

為適應活動現場環境，確保對接瞬間萬無一失，現場團隊提前進駐北京冬奧公園，對機械人火炬傳遞任務進行多輪優化，在25天內開展近百次的測試，進一步提升機械人的控制性能和穩定性。

此外，科研團隊亦研製了空中飛行機械人、地面機械人、冰雪面六足機械人等，先後參加實驗室測試和外場試驗，並在瀋陽和北京先後開展外場試驗，為北京冬奧火炬傳遞提供高質量的技術和裝備支撐。