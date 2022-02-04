「數字鄉村」集上網通話監控於一身　湖北村官借電子眼防人群聚集

內地一些地方正在大力推廣「數字鄉村」工程，開通這項服務後，村民就可以將500M寬帶、家人手機、網絡攝影機集成起來，一網打盡寬帶上網、手機通話、室外監控等服務，不但令在外拚博的打工者省錢之餘又方便與家人溝通，甚至令社會治安明顯好轉。如湖北黃岡市浠水縣竹瓦鎮雙路村村委書記秦小寶近日便介紹，該平台已成為他的「千里眼」和「順風耳」，大大提升其工作效率。



據黃岡電信浠水分公司副總經理王贇介紹，雙路村數字鄉村平台功能豐富，包括美麗鄉村高清直播、鄉村電子地圖查看、農村常住人口登記、智慧黨建、AI智能抓拍和雲廣播等，浠水縣全縣已有5395戶農戶接入該平台。

秦小寶對平台讚不絕口。（影片截圖）

秦小寶介紹道，雙路村有14個小組，村民小組比較分散，以往遇到糾紛就需要跑上跑下，十分不便，但自有了該數字平台，他通過網絡攝影機就可以喊話，為村綜治帶來了很大的便利。他即場示範起來，用手機輕點屏幕就聯絡到七組劉順林家，讓對方下午到村委來對方也通過鏡頭清晰聽到。

目前正值農曆新年返鄉高峰，疫情防控工作為一大任務。秦小寶表示，他其中一項工作重點，就是隨時通過手機調閱網絡攝影機，一旦看到某處有人群大量聚集，他就可以即刻通過鏡頭喊話。他續指，以往過年時農村就會出現一些小偷小摸的事，若車牌和人臉被擋住，就不易找到作案者，可現在有了該平台後，便可以通過聯網的攝像鏡頭及時查到其行蹤。

劉海祥表示以往電話費加上雜七雜八的開銷都不小，但自從服務開通後，問題一下子就解決。（極目新聞）

除了令生活及管理方便，平台的出現也令到村民省錢。在雲南昆明從事裝修工作的劉海祥表示，他平時經常跟在家鄉雙路村的親人打電話，一年下來電話費，再加上寬帶、收視費、通話費雜七雜八的開銷都不小，但自從服務開通後，問題一下子就解決，現時一家五口一個月的電話費、收視費、寬帶費合共只需要129元（人民幣．下同），扣除按月返還的20元，實際上一年只收1308元，「真是蠻划算的」。

據湖北省通信管理局介紹，為讓農村百姓用得上、用得起、用得好信息通信服務，該省自2015年以來持續加大農村網絡「強覆蓋」投入，累計爭取中央財政補貼資金6.98億元，總投資29.2億元，為9867個行政村新建光纖網絡和4G基站。全省行政村光纖通達率、4G網絡覆蓋率均達到100%，農村和城市普遍實現「同網同速」。按照《湖北省「十四五」信息通信行業發展規劃》的目標，到2025年，湖北將實現行政村5G通達率達80%。