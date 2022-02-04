央視春晚地方春晚各具特色　「春晚」成傳統文化地域文化傳播舞台

根據央視公布的最新數據顯示，2022央視春晚平均收視率達21.93%，新媒體直點播用戶觸達49.32億次。

內地傳媒指出，近兩年，「春晚」已成為中華傳統文化和地域文化的傳播舞台。

不僅央視春晚，省級衛視北京、天津、遼寧、黑龍江和山東的春晚，仍延續和保持北方語言的節目優勢，保持一定的收視率和關注度。位居南方的浙江衛視、湖南衛視和東方衛視，則憑借明星效應保持影響力，在年輕人市場佔據一席之地。



央視春晚中的創意音舞詩畫《憶江南》。（影片截圖）

以央視春晚為例，內地傳媒介紹，其是通過影視科技「賦能」傳統文化的晚會，音樂短劇、景觀太極、創意音舞詩畫和原生態情景表演，在虛幻與寫實中，優美而驚艷。用XR、全息掃描的前沿科技，以北宋名畫《千里江山圖》為靈感創作的舞蹈詩劇《只此青綠》驚艷亮相。還有創意音舞詩畫《憶江南》，以黃公望的《富春山居圖》為藍本應和當前安居樂業，令觀眾恍若置身大好河山，飲酒作詩，感受漁父、樵夫和行者的悠然自得，古樸雅趣惹人沉醉。

至於河南衛視和東南衛視更是走出另一條道路，以中華傳統和區域文化「破圈」。2021年2月12日大年初一，河南衛視春晚舞蹈《唐宮夜宴》一炮而紅，運用VR把唐三彩、賈湖骨笛、《簪花仕女圖》等文化物品為背景，讓唐朝「宮女」身段靈巧地穿梭其中，瞬間讓傳統文化活了起來。今年河南衛視春晚推出的舞蹈節目《國色天香》，雲集11位中國優秀舞蹈家，演繹唐朝白居易、狄仁傑、上官婉兒等傳奇人物，一場視聽盛宴把觀眾帶入大唐盛世，獲得不少好評。

浙江衛視節目中心晚會活動部主任陳學武在受訪時就稱，每個電視台都在想辦法吸引年輕人，只是路徑和手段不一樣。央視春晚已經成為鮮明的標杆，地方衛視想在春晚上尋求突破，必定要找到新的路徑與手段，「如何保證大家一眼看上去是春節氣氛，還能有年輕人喜歡看的東西，在體現我們優秀的傳統文化同時還能具備鮮明的地方特色，是我們一直想要突破的。」