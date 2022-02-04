虎年初四｜今天也要打掃家居？　9大新春宜忌小心觸犯窮足一年

新的一年到來，農曆大年初四最重要的「迎財神」千萬不要忘記啦！怎麼做才能迎財神？學會迎財神訣竅就能讓你新的一年財源滾滾來。

此外，祭拜財神也切記不要觸犯禁忌，否則恐怕會讓「窮」字跟着一整年。



年初四，除迎財神外原來還有這些宜忌：（按圖了解）

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初四習俗

一、初四迎財神

大年初四是眾神重臨人間的日子，故有「接神日」之稱，而「送神早，接神遲」一說也表達出「一早送神，下午再接神也不遲」的習俗。

二、接五路

一般商家都選初五開市，故生意人通常會在初四晚上迎財神，以圖吉利。商家可以帶着香燭分別到「東、西、南、北、中」5方位的財神堂去請接，待全部迎接完後，商家依序向財神行禮。

準備的供品也相當講究，祭祀時供桌上要準備三牲（雞、豬、魚）、素果3或5樣、甜茶3杯和糖果餅乾等。此外，準備的素果可以放具有生意興隆意涵的菠蘿、大吉大利的橙子、帶財招好運的香蕉等，更不能用番茄、石榴等多籽的水果祭拜。

三、吃折羅

全家一起吃折羅！所謂折羅，即是把剩餘年菜煮成「雜燴羹」或用各種烹煮方式都可以，把剩菜剩飯吃光光有「把舊扔掉」寓意。

四、扔窮

除了除夕要大掃除，初四也要清掃室內，把垃圾堆到外面「扔窮」，也能把「窮神」送走。

五、綁火神

將麥梗或玉米梗繫綁在棍子上，點燃後從自家送入河中，以祈求新的一年家裏沒有火災。

迎神訣竅

祭拜迎神時，務必要保持家中整潔明亮，並將家中門窗打開，這樣神明才方便出入。大家準備好壽金、刈金、土地公金、五路財神金、甲馬金（印有神馬、兵將的金紙，專門在迎神及送神）或金元寶，也可準備「錢母」當發財金一起祭拜。另外，財神爺喜歡「吃甜」，因此也要多準備甜品。

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新年禁忌

一、別出遠門

初四是民俗接神日，傳聞灶王爺會在初四這天回來查戶口，所以切勿遠行、出遠門。

二、忌摔壞東西

舊俗認為正月打碎器物會讓新的一年帶來不好的運勢，因此打碎器具時要說一聲「歲（碎）歲（碎）平安」，以作禳解。

三、忌吵架

在正月當中與人起爭執、口角，舊俗認為會敗興一整年。

四、喪家忌拜年

喪家在服喪3年期間，最忌諱到別人家中拜年，他人也盡量不要在正月到喪家拜訪。

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