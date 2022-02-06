北京冬奧︱稱維族火炬手「回擊涉疆謠言」　美主播遭批中國喉舌

美國全國廣播公司（NBC）主播格思里（Savannah Guthrie）稱安排新疆維吾爾族女子迪妮格爾．衣拉木江和北歐兩項運動員趙嘉文一起安放主火炬，是對西方涉疆謠言的回擊，引發關注。



2月4日，北京冬奧會開幕式上，越野滑雪選手迪妮格爾和北歐兩項運動員趙嘉文一起擔任最後一棒火炬傳遞手並點燃主火炬。格思里在看到此畫面時解說時表示，這一安排是中國「發出的一個聲明」、「對於西方國家的『直面回擊』（in-your-face response）——包括美國在內。」

（南方都市報）

這一解說詞引發高度關注，她因讚揚中國在開幕式選擇維吾爾火炬手而被廣泛批評，一些西方媒體批評她「落入了中國的宣傳陷阱」，在新聞工作上犯了失誤。其中，由美國右翼傳媒人Clay Travis創辦的體育新聞網刊登報道質疑，「格思里為中國政府工作嗎？聽起來是的」。

美國政府衛星有線電視台C-SPAN的傳媒同行海德（Kate Hyde）嘲諷稱，「做得好，格思里！中國感謝你的服務」。霍士新聞右翼傳媒人比加（Kyle Becker）在Twitter發文怒斥格思里「成為中國的宣傳喉舌」。部分美國網民則稱「這可能是很長一段時間以來全國『新聞業』中最糟糕的時刻。」

據了解，擔任火炬手的迪妮格爾·衣拉木江2001年5月3日出生於阿勒泰市，2017年，迪妮格爾通過選拔進入越野滑雪國家集訓隊，成為越野滑雪國家隊隊員，這是她首次參加冬季奧運。

2月5日在越野滑雪女子雙追逐（7.5公里傳統技術+7.5公里自由技術）比賽中，挪威選手約赫（Therese Johaug）奪得北京冬奧首面金牌，迪妮格爾則排名第43。