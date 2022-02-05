北京冬奧｜中國奪今屆首金　短道速滑接力隊0.016秒力挫意大利

中國奪得今屆冬奧第一金！
世界排名第一的中國短道速滑混合接力隊，在準決賽驚險過關，決賽與意大利鬥至最後一刻，最終以0.016秒之差險勝對手，贏得今屆首面金牌。
在速滑混合團體接力世界第一的中國隊，派出曲春雨﹑范可新﹑武大靖及任子威出戰，力爭今屆冬奧首面金牌。
中國隊在半準決賽第一組登場，與韓國﹑意大利及波蘭爭出線，中國造出2分37.535秒首名衝線晉級，更一度刷新奧運紀錄。
中國隊晉身準決賽，在第二組鬥匈牙利﹑美國及俄羅斯，中國隊只能以第3名衝線，一度以為無緣晉級決賽。中國隊其後向裁判上訴，認為比賽途中對手有犯規之嫌，經過裁判觀看重播後，認為俄羅斯及美國亦有犯規，雙雙被罰取消資格，中國隊漁人得利，與匈牙利攜手入決賽。
中國﹑加拿大﹑意大利及匈牙利在決賽爭奪獎牌，開賽早段立即發生意外，其後賽事重新開始，戰情相當緊湊，中國隊一直在領先位置，其後加拿大與匈牙利選手相撞倒地，金牌變相成為中意之爭，中國曾經拉開一段距離，意大利選手奮力追趕，最後一棒的武大靖力保優勢，最終以0.016秒之差壓線奪金，為中國隊在今屆冬奧開齋，亦是短道速滑的首面金牌。
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