為藥商獲得配送資格提供便利　廣西醫院職員6年受賄逾4000萬

廣西一名醫院工作人員6年來為藥商獲得配送資格提供便利，受賄累計達4000萬元（人民幣．下同），其案件起訴書近期在《中國法律文書網》公開，該員被依法提起公訴。



根據公開案件資料，涉事的廣西藤縣一醫院工作人員，在2013年至2019年期間，利用職務便利，多次在醫療設備、醫用耗材、檢驗試劑、藥品採購以及貨款結算的過程中，為供應商謀取利益，非法收受財物共計4036.2萬元。

起訴書顯示，被告人盧某某，男，1975年出生。藤縣檢察院經審查查明，2013年至2019年期間，被告人盧某某利用其擔任藤縣某醫院職務便利，在醫療設備、醫用耗材、檢驗試劑、藥品採購以及貨款結算的過程中，為徐某某、李某甲、吳某甲等供應商謀取利益，非法收受徐某某、李某甲、吳某甲等人給予的財物，共計4036.2萬元。

案件被依法提起公訴。（視覺中國）

檢察院認為，被告人盧某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數額特別巨大，其行為已觸犯刑法385條，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以受賄罪追究其刑事責任。根據刑事訴訟法176條規定提起公訴，請依法判處。

起訴書指，盧某某因涉嫌受賄罪，於2020年12月17日被藤縣監察委員會留置，2021年6月15日藤縣人民檢察院決定對其刑拘，同日由藤縣公安局執行刑拘，同月25日藤縣檢察院決定逮捕，同日由藤縣公安局逮捕。