中國女足亞洲盃奪冠獎金達1000萬？　足協承諾：獎金將高於男足

2月6日，中國女子足球隊以3比2的成績戰勝韓國隊，第9次奪得亞洲盃冠軍。優異的成績被拿來跟日前不敵越南，無緣世界盃決賽周的中國男子足球隊比較。



而內地網民也對女足是否能獲得的比男足更多的獎金展開討論。對此，中國足協承諾，女足將獲得一筆巨額獎金，且將高於中國男足在12強賽獲得的獎金。內媒預測金額將可達1000萬元（人民幣，下同）以上。



中國女足曾奪得8次亞洲盃冠軍，不過上一次獲得冠軍已是2006年。今年在中國男足首次輸給越南隊無緣世界盃決賽圈後，中國女足以3比2的成績戰勝韓國隊奪得亞洲盃冠軍，振奮對中國足球隊的信心的同時，也有許多網民認為女足應該獲得更多的獎勵，而男足「根本不該拿錢」，男足若比女足獎金高是很明顯的不平等。

內媒指出，中國男足獲得12強賽單場勝利的獎金為600萬人民幣。而中國女足此次亞洲杯奪冠的獎金額度肯定要高於這一數額。消息人士指出，「因為中國女足往往在亞洲盃或者奧預賽比賽中獲得較好的名次，而男足的成績大家都清楚，所以女足這次的獎金高於男足，也是正常的。」據了解，此次亞洲盃中國女足獎金額度將突破1,000萬元人民幣。

除了足協承諾給予獎勵外，內地運動員許多獎勵則來自企業贊助。中國足協中國之隊官方合作夥伴「蒙牛乳業」是首個宣布要給女足現金獎勵的企業，金額高達1000萬人民幣。而長期贊助女足的支付寶則表示，要給女足1300萬獎金，其中1000萬將給球隊，300萬將給女足隊主教練水慶霞。據了解，支付寶長期有資助內地女子足球發展，更有10年10億贊助計劃，支付寶亦有開通捐贈運動幣的功能，資助青年女足和山區女足。

女足隊有4個江蘇姑娘 江蘇八孩母被提起

此外，這次女足亞洲盃決賽首發球員11人中有4人來自江蘇，分別為泰州姜堰的王曉雪、無錫江陰的吳澄舒、徐州的姚凌薇、南通的張馨，中國女足主教練水慶霞也來自江蘇鹽城阜寧。「女足隊有四個江蘇姑娘」也登上微博熱搜。

不過，在該熱搜底下，許多網民則是聲援日前在內地網絡輿論引發廣大爭議的「江蘇徐州八孩母親被拴破屋」事件，表示同是「江蘇姑娘」，呼籲政府徹查。