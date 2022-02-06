女子亞洲盃︱「你永遠可以相信中國女足」　國足再次躺着中槍

沒有比較，沒有傷害。女子亞洲盃決賽周，中國女足繼四強對日本後，決賽對韓國再次上演落後反勝的熱血戲碼，第9次高舉賽事冠軍。「鏗鏘玫瑰」的打不死精神，再次被拿來跟日前恥辱不敵越南再次緣盡世界盃決賽周的中國男子國球隊（國足）比較。

直播旁述員高呼：「只有中國女足可以令我們如此熱血沸騰」，《新浪體育》撰文稱：「你永遠可以相信中國女足」，中國男足再一次「躺着中槍」。



與男足一樣，中國女足同在轉型期，卻能夠一次又一次熱血反勝，贏得亞洲盃冠軍。（Getty Images）

中國女足在今屆比賽之前，曾8次贏得亞洲盃，可是近年步入轉型期，對上一次贏得冠軍，已經是2006年的事，當時孫雯仍在陣中。換言之，自這位中國球后退役後，中國女足一直未能再次在亞洲盃登頂。

中國隊近年實力被日本超越，後者接連在2014、2018兩屆賽事擊敗澳洲封后。今屆賽事前，中國隊同樣不被看好，尤其去年才在東京奧運分組賽F組包尾出局，曾效力巴黎聖日耳門女子隊的主將王霜更有傷在身。就算形勢比人強，她們沒有選擇退讓，四強一戰，中國隊在法定時間和加時兩度追平日本，再憑互射十二碼氣走強敵，已盡顯頑強鬥志。

中國女足再次熱血反勝，決賽克韓國贏得女子亞洲盃冠軍。（Getty Images）

決賽面對體能佔上風的韓國，中國半場落後0：2，比賽看似強弱懸殊「無得打」，半場休息重整旗鼓過後，中國隊踢出「鏗鏘玫瑰」打不死鬥志，以攻代守下在下半場中段4分鐘內連入兩球，令比賽走向逆轉。她們追平後持續進攻，終在補時3分鐘再入一球，上演一幕驚天逆轉反勝封后。

當中國女足2：2扳平一刻，中國的直播旁述員已高呼：「能讓我們這麼興奮的、熱血沸騰的，就只有中國女足！」到3：2反勝封后，他再驚嘆：「我們的驕傲呀！」然後意有所指地說：「至於中國男足就……」沒有再多說下去。

意有所指的，還有眾多中國體育傳媒。新浪體育以《中國女足是冠軍！你永遠可以相信她們 復興在路上》為題，撰文稱讚中國女足，「尤其半決賽（準決賽）兩度落後，兩度追平，最後點球淘汰日本，頑強的鬥志、不屈的韌性感動全國。從這個角度看，我們必須為現在的中國女足喝彩，鏗鏘玫瑰，復興在路上。」

中國男足日前不敵越南，再次在世界盃外圍賽出局。（Getty Images）

足球旁述和記者對國足尚留有餘地，廣大網民對國足毫不留情，在中國女足捧盃後，不忘無情鞭撻，有網民留言稱：「解散男足，給女足加薪」，更有人狠狠地說：「我覺得男足兩個字，不配出現在評論裏。」

有球迷直言，「如果男足半場落後兩球，我就關電視了，換了女足就是覺得還有戲，果然讓我看到大逆轉，太給力了」，不少網民多謝中國女足，原因是：「女足狠狠的打了男足的臉，比俺們（我們）罵男足一千天還解恨。」

對比國足在世界盃外圍賽不敵越南出局，中國女足屢次在劣勢中展現頑強鬥志反勝捧盃，兩者時隔不久，一雲一泥對比強烈，一班國足難免躺着也中槍。

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