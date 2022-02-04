中國女足挫日本　鬥志將男足比下去　球迷創作啜核對聯諷國足

中國女足擊敗日本殺入女子亞洲盃決賽，跟日前恥辱性出局的中國男足形成強烈對比，再度惹起球迷對國足的怒火。



中國女足於女子亞洲盃四強兩度落後日本下，戰至加時仍能憑118分鐘的入球追和，終在互射12碼階段擊敗宿敵。

「鏗鏘玫瑰」除了相隔18年再殺入決賽，更終結了雙方過去6年、4次對陣時全數落敗的尷尬紀錄。相反，國足日前錄得史上首敗越南的成績，亦正式宣告無緣2022世界盃決賽周。

中國女足戲劇性擊敗日本，殺入今屆女子亞洲盃決賽。（Getty Images）

據外地傳媒報導，中國女足至少可瓜分女子亞洲盃亞軍的50萬美元；若最終奪冠，獎金則高達100萬美元，折合約636萬人民幣。可是國足在世界盃外圍賽的單場贏波獎金，已高達600萬人民幣，惹來球迷表不滿。

有內地球迷表示，反正國足贏不了、沒資格發獎金，「強烈要求」中國足協按國足標準向女足發放獎金。其中一位支持的內地記者，便炮轟國足沒有女足的鬥志，被全社會嘲笑是咎由自取。

「從控球率三七開到雙方的射門機會對比，女足跟日本有巨大差距，這差距絕對比男足前天與越南隊的實力對比更困難！但是，男足有一丁點兒今天姑娘們的鬥志嗎？」

「不怪大家罵他們，沒有對比就沒有傷害。男足出現的是集體失魂落魄和明哲保身，因此，整個群體被全社會嘲笑，全行業面臨生存危機，也真是咎由自取了。」

中國男足日前不敵越南，再次在世界盃外圍賽出局。（Getty Images）

國足雖然在官方微博上大方祝賀女足，但仍得到大部份網民的負評。有網民為此創作了以下對聯：

上聯：男足輸完日本，輸越南

下聯：女足贏完越南，贏日本

橫批：世上只有媽媽好



其他球迷也紛紛加入，力數兩支中國足球代表隊的差別。「男足無語，女足萬歲」、「男足丟人現眼，面子被女足掙回來」、「女足才是國足，男足是什麼東西」、「我以後只關注女足，男足就免了」。

他們認為，中國女足雖也曾慘敗，卻往往表現出堅強意志及技術素養，反觀男足雖沒有大敗，但確實連傳接球和停球都做不好。

過去球迷曾戲稱沒有肌肉、「白白胖胖」的國足球員為「白斬雞」，踢得也像女生一樣。然而經此一役，有人打趣指：「以後不能再罵白斬雞『娘們』了，他們不配，要是他們夠『娘們』就好了。」