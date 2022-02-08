北京冬奧｜美媒譏諷朱易遭惡評　谷愛凌回懟：90%以上都是積極的

北京2022年冬奧會賽事正緊張進行，代表中國出戰花樣滑冰項目的「歸化兵」朱易，因在兩項比賽中摔倒，而遭到美媒發文譏諷。對此，同樣代表中國隊出戰的谷愛凌「回懟」美媒，引發關注。有內地網民大贊，「淩晨還在反黑，然後第二天還能拿金牌，公主好牛。」



2002年出生於美國洛杉磯的朱易，7歲開始接觸花樣滑冰；2018年，16歲的朱易在全美花樣滑冰錦標賽新人組中，以超出第二名35分的成績，奪得女單冠軍；2019年，朱易入籍中國，並開始正式代表中國隊出征花滑賽事。

但在今屆北京冬奧會中，朱易的發揮卻不盡如人意，她先後於2月6日的團體賽女單短節目，以及2月7日的花樣滑冰團體賽決賽女子單人滑自由滑的比賽中，出現嚴重失誤。隨後，話題「朱易失誤」、「朱易摔了」等一度登上微博熱搜。

美國媒體「Insider」對此在社交平台Instagram中，發布了一張朱易淚灑北京冬奧會賽場的照片，並配文指，「在冬奧賽場摔倒後，放棄美籍而代表中國參賽的朱易正遭受着來自中國社交媒體用户的攻擊。」

值得關注的是，同樣代表中國隊出戰今屆冬奧會的谷愛凌，在「Insider」帖子的評論區中回復到，「作為一個真正使用中國社交媒體的人，我想在這里說，90%以上的評論都是積極的和令人振奮的。這是運動的一部分，每個人都明白這一點。」

而話題「谷愛凌回懟美媒」在谷愛凌贏得個人冬奧首金後登上微博熱搜，有內地網民表示：

「谷愛淩，三觀正」。



「insider揣著聰明裝糊塗，虛偽」。



「雖然看了朱易確實感到有點氣憤，但每個運動員為中國站在賽場上都不容易」。



「所以罵朱易的都閉嘴吧」。



谷愛凌評論「Insider」報道，引發關注。（Instagram）

谷愛凌為中國代表團贏得今屆冬奧會第三面金牌：